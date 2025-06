Hamilton tacle de manière véhémente les rumeurs sur l’éviction de Vasseur

Lewis Hamilton a adopté un ton très ferme en conférence de presse à Montréal aujourd’hui, lorsqu’il a été interrogé par les rumeurs entourant Frédéric Vasseur.

En Italie, comme nous vous le rapportions cette après-midi, le Corriere della Serra affirme que le Français est invité à rendre des comptes sur sa hiérarchie.

Et le journal a poussé encore plus loin en imaginant que Vasseur pourrait sauter si les résultats ne s’amélioraient pas rapidement.

Au Canada, Ferrari a qualifié cela de "fantasme" avant que le septuple champion du monde ne réponde lui-même aux jounalistes.

"J’en ai été informé juste avant d’arriver, donc je n’ai pas lu les histoires."

"Ce n’est vraiment pas agréable d’entendre des histoires comme celles-là. D’abord, j’adore travailler avec Fred. C’est grâce à lui que je suis dans cette équipe et que j’ai eu l’opportunité d’être ici, et je lui en suis éternellement reconnaissant. Et nous sommes ensemble. Nous travaillons dur en coulisses."

Le Britannique a ensuite ajouté : "Tout n’est pas parfait, mais pour moi, comme je l’ai dit, je suis là pour travailler avec l’équipe, mais aussi avec Fred. Je veux que Fred soit là. Je suis convaincu que Fred est la personne qui nous mènera au sommet. Voilà. Donc, les agressions dans les médias, c’est absurde, ce que les gens ont écrit."

"La plupart des gens ignorent ce qui se passe en coulisses. Et tout n’est pas simple. Ce n’est pas comme si tout se passait comme sur des roulettes, c’est vrai. Nous devons faire des changements et c’est beaucoup de travail. Et il y a naturellement beaucoup de pression, car nous voulons gagner."

"Mais changer le patron ce n’est pas au cœur des discussions pour le moment. Je ne pense pas que ce soit à l’ordre du jour, à ma connaissance, et ce n’est certainement pas une option que je soutiendrais."

"L’intégration, les nouvelles recrues, le nouveau personnel, qu’il s’agisse de pilotes, d’ingénieurs ou de dirigeants, prend du temps à s’adapter et l’impact est considérable. Ce n’est pas au cœur des discussions. Je suis ici pour gagner avec Fred et il a tout mon soutien."

"Et pour tous ceux qui racontent que j’envisage de ne plus courir, je précise que je viens tout juste de commencer ma première année chez Ferrari. Je suis donc là pour plusieurs années et pour longtemps. Il n’y a donc aucun doute sur ma vision et sur ce que je souhaite accomplir avec cette équipe. Donc, il n’y a aucun doute. Alors, arrêtez d’inventer des choses."