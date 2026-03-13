Hamilton et Leclerc constatent les dégâts sur les lignes droites face à Mercedes F1

La lutte pour trouver la meilleure performance moteur s’annonce comme l’un des thèmes majeurs du début de saison en Formule 1. Après les premières séances disputées lors du Grand Prix de Chine à Shanghai, les pilotes de Ferrari ont reconnu que l’équipe devait encore progresser pour rivaliser pleinement avec la référence actuelle : Mercedes.

Auteur d’une séance Qualif Sprint encourageante - 4e à 6 dixièmes de Russell - malgré quelques difficultés en début de journée, Lewis Hamilton s’est montré globalement satisfait du comportement de sa monoplace, tout en soulignant un point faible majeur.

"Je suis vraiment satisfait de la séance. Mes ingénieurs ont fait un travail fantastique pour remettre la voiture en état, parce que la Libre a été une séance délicate avec ce tête-à-queue. La voiture se comportait globalement très bien."

"Je pense simplement que nous perdons du temps dans les lignes droites - et c’est beaucoup de temps à perdre sur ce circuit."

Pour le septuple champion du monde, l’objectif est clair : combler le retard de puissance face à Mercedes.

"Nous avons beaucoup de travail à faire. Nous devons vraiment pousser très fort à Maranello pour améliorer la puissance et le déploiement."

"C’était quelque chose dont nous étions conscients l’an dernier : nous pensions que Mercedes avait commencé plus tôt que nous ou que les autres, ce qu’ils avaient aussi fait la dernière fois en 2014 quand j’y étais."

"Je ne suis donc pas surpris. Ils ont fait un travail fantastique et nous devons pousser pour pouvoir combler cet écart."

Malgré tout, Hamilton reste confiant dans les qualités du châssis Ferrari.

"La SF-26 se comporte très bien et je pense que nous pouvons rivaliser avec eux dans les virages. Mais quand vous manquez de puissance, c’est simplement la réalité."

L’aileron Macarena retiré après les essais

Hamilton a également évoqué l’apparition puis le retrait rapide du nouvel aileron surnommé Macarena dans le paddock. Pourquoi ce choix ?

"Je ne sais pas exactement pourquoi nous sommes revenus en arrière avec cet élément. Nous avons accéléré sa mise au point pour l’amener ici et il n’était pas censé être monté sur les voitures avant la quatrième ou cinquième course, quelque chose comme ça."

"L’équipe a fait un excellent travail pour l’amener ici rapidement et nous n’en avions que deux exemplaires. C’était peut-être un peu prématuré, donc nous l’avons retiré. La voiture restait très bonne et nous travaillerons pour le remettre quand il sera prêt."

Une qualification sprint frustrante pour Leclerc

De son côté, Charles Leclerc a vécu une séance de qualification sprint particulièrement frustrante à Shanghai. Le Monégasque n’a signé que le sixième temps, à près d’une seconde du rythme imposé par la Mercedes de George Russell.

Leclerc a été devancé non seulement par son coéquipier, quatrième et environ quatre dixièmes plus rapide, mais aussi par les deux monoplaces de McLaren.

À la fin de la SQ3, le pilote Ferrari a laissé éclater sa frustration à la radio de son équipe après avoir perdu beaucoup de temps dans la longue ligne droite du retour en raison d’un problème de déploiement de l’énergie de l’unité de puissance.

"Mais qu’est-ce qui se passe ? J’ai perdu environ quatre dixièmes dans la ligne droite !"

Face aux médias, Leclerc ne cachait pas son agacement.

"C’était une séance très frustrante. Malheureusement, quand j’avais un bon tour, j’ai perdu une demi-seconde dans la ligne droite pour une raison quelconque lors du deuxième tour en SQ3."

"Nous allons analyser cela et essayer de comprendre ce qui s’est passé."

Malgré l’écart conséquent observé sur un tour, Leclerc estime que Ferrari pourrait être plus compétitive sur la distance de course.

"Cela ne change pas vraiment l’image de notre situation actuelle. En course, nous devrions être relativement un peu plus forts que ce que nous montrons en qualifications."

Il reconnaît toutefois que Mercedes possède actuellement un avantage clair lors des séances chronométrées.

"Mercedes semble avoir une longueur d’avance en qualifications. Pour une raison quelconque, l’unité de puissance Mercedes trouve beaucoup de temps au tour. Nous ne trouvons pas encore autant de temps en qualifications, mais en course nous sommes plus proches. J’espère donc que nous pourrons revenir sur eux demain."