Lawson admet que Racing Bulls ’moins rapide’ à Shanghai, Lindblad sauve les meubles

Racing Bulls a connu une déception en Chine à l’occasion de la Qualification Sprint, durant laquelle Liam Lawson a signé le 13e temps. Le pilote néo-zélandais reconnait qu’il est très déçu d’avoir manqué la Q3 et explique toutefois cela facilement.

En effet, le tracé de Shanghai correspond bien moins à la VCARB 03 que celui de Melbourne, ce qui coûte du temps à l’équipe, en plus d’un graining qui annonce une course Sprint compliquée demain.

"J’étais plutôt satisfait, on a fait un bon pas en avant entre les libres et la qualification, c’était un bon tour, mais on est juste moins rapide que la semaine dernière. Melbourne convenait à notre voiture et c’est juste moins bon, on essaiera de trouver quelque chose car j’étais satisfait des réglages" a noté Lawson.

"Ce n’est pas bon mais c’est pareil pour tout le monde, il y a beaucoup de graining. Ce sera difficile demain, mais l’an dernier on avait vu beaucoup de graining au Sprint et pas en course, donc ça peut changer dans le week-end, mais ça sera un défi demain."

Arvid Lindblad s’est placé 15e à trois dixièmes de son équipier, ce qui est un petit exploit si l’on considère qu’il n’avait jamais roulé à Shanghai, et que sa seule séance libre s’est arrêtée au bout de six tours à cause d’un problème mécanique.

"Je ne suis pas particulièrement satisfait. Si l’on considère que c’est ma première fois sur ce circuit et que je n’ai fait que deux vrais tours en essais libres, ce n’est pas mal, je ne suis pas loin, mais la 15e place n’est pas là où nous voulons être avec l’équipe" a déclaré Lindblad.

"Liam était devant mais il n’était pas beaucoup plus compétitif, on a été éliminés tous les deux [en SQ2]. Mais je vais me pencher sur les choses de mon côté ce soir et on devra voir collectivement ce qu’on peut faire pour la qualification demain. On se concentre aussi sur le Sprint."