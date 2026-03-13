Huitième, Verstappen décrit ’un désastre’, Hadjar se concentre sur ses propres performances

Max Verstappen s’est qualifié huitième pour le Sprint du Grand Prix de Chine, à près de deux secondes du meilleur temps de George Russell, loin derrière les McLaren et les Ferrari, et même derrière l’Alpine de Pierre Gasly.

Le pilote Red Bull a passé sa séance qualificative à se plaindre à la radio, et le bilan était donc particulièrement négatif au moment de parler de sa journée, avec des mots forts pour décrire les difficultés de son équipe, dont le duo était à un dixième d’être éliminé dès la SQ2.

"Toute la journée a été un désastre en termes de rythme. Aucune adhérence. Je pense sincèrement que c’est le plus gros problème, aucune adhérence, aucun équilibre, nous perdons énormément de temps dans les virages, pour être honnête" a déclaré Verstappen.

"Ensuite, bien sûr, cela entraîne d’autres petits problèmes. Mais le gros problème pour nous, c’est que la performance en virage est nulle. Nous allons examiner la situation. Je ne sais pas pour l’instant ce que nous pouvons faire. Nous verrons bien."

Le plus gros problème en vue du Sprint est que le comportement de la RB22 a un effet désastreux sur les pneus, comme il l’expliquait à son ingénieur pendant la séance : "Je sous-vire tellement que les pneus avant ne répondent tout simplement plus."

Isack Hadjar était fataliste après la séance, car il avait anticipé que Red Bull serait hors du coup. L’écart de deux secondes est toutefois impressionnant, mais il espère pouvoir progresser demain. En attendant, ses propres performances le satisfont.

"Après les essais libres je ne suis pas surpris de l’écart. Il nous manque à peu près deux secondes, ce qui est énorme par rapport à la semaine dernière, mais je suis content du travail que j’ai fait sur mes tours. Je ne pense pas pouvoir remonter. Mais j’étais plutôt content de la SQ3" a déclaré Hadjar.

"Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis heureux de ne pas être trop loin de Max. C’est sûr que la voiture, ça ne va pas, il va falloir trouver des choses. On a besoin d’un peu de tout, de grip, de puissance. Entre maintenant et la qualification, la voiture devrait être très différente."