Hamilton et Kardashian : la vidéo d’officialisation de leur couple qui fait exploser les réseaux

Lewis Hamilton a fait sensation bien au-delà du paddock de la Formule 1 ces dernières heures, en publiant une vidéo sur ses réseaux sociaux qui officialise sa relation avec la star américaine Kim Kardashian.

Le pilote Ferrari a partagé une superbe vidéo (à voir ci-dessous) le montrant au volant dans les rues de Tokyo au volant d’une Ferrari F40, façon "Tokyo Drift" de la sage Fast & Furious. Une vidéo que nous aurions mentionne à travers l’un ou l’autre de nos articles concernant Hamilton pendant cette pause, de par sa qualité. Mais le buzz s’est fait immédiat car la caméra dévoile Kim Kardashian, assise à ses côtés, souriante et complice.

Une séquence immédiatement interprétée comme un « hard launch » de leur relation, soit une officialisation publique après plusieurs mois de rumeurs.

Il s’agit en effet de la première fois que l’un ou l’autre affiche aussi clairement ce lien sur les réseaux sociaux.

La présence de Kardashian dans cette publication vient renforcer des spéculations persistantes depuis le début de l’année.

Le duo avait été aperçu pour la première fois lors d’une soirée du Nouvel An à Aspen, avant d’être photographié lors d’un voyage en Europe en février, avec notamment des passages dans les Cotswolds et à Paris.

Leur première apparition publique ensemble remonte au Super Bowl du 8 février, où leur complicité n’était pas passée inaperçue.

Cette agitation médiatique intervient alors que Lewis Hamilton connaît un début de saison encourageant chez Ferrari.

Le septuple champion du monde a récemment décroché son premier podium avec la Scuderia à l’occasion du Grand Prix de Chine, confirmant une montée en puissance progressive.