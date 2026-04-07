Brundle s’inquiète d’un commentaire de Norris sur le ’contrôle’ des F1 2026

Martin Brundle tire la sonnette d’alarme sur le règlement 2026 de la Formule 1 après que Lando Norris a affirmé que sa voiture avait dépassé Lewis Hamilton sans son intervention. L’ancien pilote insiste sur le fait que la FIA doit trouver des solutions.

L’accident à haute vitesse d’Oliver Bearman a été le principal incident générant un débat sur les règles parmi les pilotes. La Formule 1 et la FIA se réuniront pour des discussions au cours du mois d’avril après que Bearman a été victime d’un violent accident à Spoon pendant la course.

Brundle prend un moment pour l’analyser, admettant que ce n’est pas vraiment un problème "nouveau" pour la F1.

"La vitesse de rapprochement était très élevée. Je ne pense pas que Franco Colapinto ait agi intentionnellement. Il aurait pu lui laisser un peu plus d’espace. Je suppose qu’il regardait son volant, essayant de comprendre ce qui se passait avec une voiture de course poussive qui n’accélérait pas. Ollie était clairement à fond et fonçait sur lui. Et ils se sont rencontrés au milieu d’un très long virage à fond."

"Le fait est que ça a toujours été un problème. Ça a toujours été un problème au Mans. Ça a toujours été un problème en Formule 1, avec des voitures qui ralentissent devant vous à cause de problèmes de moteur ou autres. Mais à l’époque, on avait probablement quelques indices avant qu’un incident ne se produise. On pouvait sentir l’huile brûlée, voir de la fumée ou entendre un raté d’allumage. Si un pilote devant vous ratait un rapport avec les boîtes manuelles, c’était fréquent. Il fallait donc toujours être prêt."

"Les vitesses de rapprochement en qualifications, par exemple, étaient deux fois plus élevées qu’aujourd’hui avec les turbos et les pneus de qualification. Il fallait les gérer. Alors, ne faisons pas comme si c’était un problème propre à 2026."

Plutôt que cet incident Bearman-Colapinto, c’est autre chose qui a vraiment inquiété Brundle, l’ancien pilote de F1 devenu consultant pour Sky Sports. Le commentaire de Norris disant qu’il avait dépassé la Ferrari de Hamilton contre son gré lui fait craindre le pire.

"Je ne voulais même pas dépasser Lewis, c’est juste une question de déploiement de la batterie, je ne veux pas qu’elle se déploie, mais je ne peux pas le contrôler. Alors je le dépasse, et ensuite je n’ai plus de batterie, donc il n’a qu’à me repasser en trombe" a déclaré Norris.

S’exprimant à ce sujet dans le podcast The F1 Show, Brundle n’a pas aimé cette phrase : "Il existe un règlement en Formule 1. Il existe depuis toujours. Il est très simple et de portée considérable : le pilote doit conduire la voiture seul et sans aide."

"Le pilote ne devrait pas avoir de surprises de la part d’une voiture auto-apprenante. Ils doivent se débarrasser de cela. Je suis sûr que ce n’est pas l’affaire d’un instant, mais la puissance délivrée doit être proportionnelle à ce que le pilote fait avec l’accélérateur. C’est un principe fondamental. Cela doit être linéaire."

"C’est un problème majeur pour la FIA. La sécurité des pilotes est sacro-sainte, bien sûr. Mais je pense qu’ils sont en réalité quatrièmes sur la liste des priorités. La priorité absolue, ce sont les fans, car ils paient pour être là. Ils n’ont accepté aucune part de risque et doivent être protégés."

"Viennent ensuite les commissaires, les travailleurs de bord de piste, car ils ne sont pas payés pour être là, mais ils assument une part de risque parce qu’ils sont au bord du circuit. Ensuite, pour moi, le personnel des stands, en termes de priorités."

"Et enfin, les pilotes. Les voitures sont assez sûres. La santé et la sécurité de chacun sont sacro-saintes. Mais la FIA va devoir faire un changement pour Miami, parce que les pilotes l’ont exprimé. C’est désormais de notoriété publique. Je serais presque certain qu’ils l’ont également mis par écrit via la GPDA."

"Donc, si une voiture s’envole dans la foule maintenant et qu’ils n’ont rien fait, qu’ils n’ont pas fait preuve de diligence sur ce point, alors la FIA sera dans de beaux draps. Ils vont donc devoir agir et écouter les pilotes."

"Mais nous sommes entravés. Nous avons un moteur qui produit trois fois plus de puissance électrique que l’année dernière, et la batterie se vide dans n’importe quelle ligne droite décente. Nous sommes donc dos au mur. Nous sommes entre l’enclume et le marteau sur ce point, car le matériel n’est tout simplement pas à la hauteur."

"Et nous en parlons depuis deux ou trois ans maintenant. Nous savions que ce serait comme ça. C’est donc fondamentalement défaillant, mais je pense qu’ils devraient être capables de lisser certains de ces éléments."

Cependant, alors que les nouvelles règles n’ont pas impressionné tous les pilotes, Brundle affirme que la majorité des fans avec qui il a discuté apprécient beaucoup les courses serrées qui sont produites.

Une révélation surprenante, alors que l’on a parfois l’impression que le public est majoritairement négatif sur cette réglementation : "Avec les fans que j’ai rencontrés, je prends le temps de leur demander qui ils soutiennent, et s’ils aiment la saison en cours."

"C’est un sondage ’à la Marty’, rien de plus, auprès de personnes rencontrées au hasard, ou d’amis et de membres de ma famille, et ils disent ’oui, on s’amuse bien. On apprécie ces courses serrées’. C’est le retour que je reçois."