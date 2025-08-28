Hamilton a raconté ’n’importe quoi’ sous le coup de la frustration selon Russell

Les propos de Lewis Hamilton au Hungaroring continuent à faire réagir le paddock de la F1 même un mois après et une pause estivale qui a fait du bien à tous les pilotes.

Pour son ancien équipier, George Russell, Hamilton a "raconté n’importe quoi" en se qualifiant lui-même "d’inutile" lors du Grand Prix de Hongrie.

Le septuple champion du monde a fait la une des journaux du monde entier avec sa diatribe après les qualifications de Budapest, critiquant ses propres performances et suggérant que Ferrari devrait le remplacer par un autre pilote.

Mais à la reprise de la F1 aujourd’hui à Zandvoort, Russell a soutenu Hamilton et le voit rebondir en seconde partie de saison, affirmant que ses propos étaient le fruit de sa frustration et de son émotion.

"Bien sûr, il raconte n’importe quoi lorsqu’il dit une chose pareille, car c’est le plus grand pilote de tous les temps."

"Dans une situation comme celle qu’il a vécue, quand on sort du circuit et qu’on se retrouve devant les médias en moins de 10 minutes, on ressent toutes ces émotions. Quand on passe une mauvaise journée, c’est ce qu’on ressent. Quand on passe une bonne journée, tout change."

"Il reste un pilote exceptionnel. Il a d’ailleurs remporté le sprint d’entrée de jeu en début d’année en Chine. Il est clair qu’il a encore de la ressource ! Mais la Formule 1 n’est pas un sport facile, et surtout si l’écurie n’est pas performante au plus haut niveau, cela aggrave le problème. Et bien sûr, Charles est aussi un pilote exceptionnel."

Les difficultés actuelles d’Hamilton en F1 seraient largement dues aux règles de l’effet de sol, introduites en 2022. Avant même son arrivée chez Ferrari cette année, les performances d’Hamilton avaient commencé à baisser face à Russell notamment.

Russell espère que la refonte du règlement de la F1 en 2026, qui réduit la dépendance au dessous des monoplaces pour l’appui, donnera à Hamilton l’occasion de se relancer et de se battre à nouveau aux avant-postes.

"À l’heure actuelle, 14 courses après le début de saison, probablement tous les pilotes, sauf deux [Lando Norris et Oscar Piastri], attendent avec impatience 2026 et une nouvelle opportunité de se battre pour un championnat."

"Pour quelqu’un comme Lewis, c’est en quelque sorte sa raison de vivre. Il n’est pas là seulement marquer des points."

Fernando Alonso a lui aussi tenu à dire qu’Hamilton "n’avait rien à prouver".

Il a salué Hamilton comme un « pilote incroyable » et a affirmé que le duo Hamilton-Ferrari méritait toujours beaucoup de respect.

"Je pense que vu de l’extérieur, on ne sait jamais avec certitude ce qui se passe, mais Lewis n’a rien à prouver. C’est un pilote incroyable et il finira par trouver le rythme qui permet d’aller à la pointe de sa F1. Lui et Ferrari formeront toujours un duo qu’il faudra respecter."

Que Russell et Alonso se rassurent, Hamilton a déjà promis aujourd’hui qu’il est revenu pour prendre du plaisir et mettre derrière lui ses propos tenus en Hongrie (à lire ici).