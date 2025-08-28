Antonelli admet qu’il était ’vidé’ avant la pause estivale

Andrea Kimi Antonelli est heureux d’avoir pu faire une pause dans le tourbillon qu’a été la saison 2025 jusque-là, grâce aux quatre semaines d’été. Le pilote Mercedes F1 reconnait qu’il avait accumulé beaucoup de fatigue lors de la fin de la première partie de l’année.

Avec 14 courses en 20 semaines, le jeune débutant qui vient de fêter ses 19 ans aimerait relancer sa saison avec un bon résultat, car il a connu des dernières courses difficiles.

"La pause était très importante car ça a été une première partie de saison très intense. Je ne vais pas mentir, j’étais vidé lors des dernières courses. C’était bien de reprendre à zéro et de réorganiser mes pensées. C’est le début d’un nouveau chapitre et j’espère qu’on pourra reprendre positivement" a déclaré Antonelli.

"Je vois cette deuxième partie de saison comme un nouveau départ, comme un nouveau chapitre, j’ai pu me déconnecter un peu et me détendre. La voiture était bonne à Budapest même si ça ne s’est pas vu dans le résultat, mais elle est dans une bonne fenêtre de performance et ce sera la même pour la fin de saison."

Les bons résultats lui manquent récemment et c’est ce qu’il va viser dès ce week-end sur un circuit qu’il apprécie : "Cela va me permettre de renforcer ma confiance, et l’objectif est de revenir avec de meilleures performances. Je veux des week-ends comme le Canada ou Miami, et si je retrouve de la confiance, ce sera mieux en termes de performance."

"J’ai déjà roulé ici, et il pleuvait comme aujourd’hui ! C’est un bon circuit, il est amusant, surtout sur un tour. J’ai de bons souvenirs mais je n’ai pas piloté depuis 2023 donc je dois dépoussiérer mon pilotage mais quelques tours suffiront à retrouver mon rythme."

L’an dernier, c’est en Italie qu’il avait eu l’information de sa titularisation pour 2025, et il aimerait que l’équipe le confirme également dans les mêmes conditions pour 2026 : "Ce serait bien, c’est sûr, mais je ne sais pas quand ça arrivera, si ce sera à Monza ou non, mais je sais quelle est la possibilité de l’équipe pour la suite."

"Ce serait bien que ça arrive à ma course à domicile mais je me concentre sur moi-même et sur ce week-end et je veux me lancer sur une bonne dynamique avant Monza. J’ai la chance d’avoir une deuxième course à domicile, Imola ne s’était pas bien passé et je veux faire mieux, en commençant dès ce week-end."

Kimi Antonelli a aussi répondu à une question concernant une remarque du Dr Helmut Marko, consultant de Red Bull, qui a trouvé assez incroyable en termes de pression de mettre l’Italien directement dans un top team.

"Bien sûr, débuter directement dans une équipe de pointe n’est pas toujours facile, car courir pour Mercedes est un immense privilège, mais il faut aussi être performant, faire le travail."

"On peut parfois ressentir beaucoup de pression, mais je suis vraiment heureux d’avoir débuté chez Mercedes. J’ai certes connu des moments difficiles, mais l’équipe m’a toujours beaucoup soutenu."

"Je suis conscient de ne pas avoir fait un travail optimal, surtout à certains moments de la saison, mais cette année est surtout une année d’apprentissage. Bien sûr, l’objectif est toujours d’aller en piste et de gagner, mais il est également important de se préparer pour l’année prochaine."

"Mais si je courais dans une équipe junior, la pression serait bien moins forte, mais comme je l’ai déjà dit, je suis vraiment heureux d’avoir débuté chez Mercedes, car je peux énormément apprendre."