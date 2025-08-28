Leclerc veut des victoires et la 2e place au championnat pour Ferrari

Charles Leclerc est arrivé dans le paddock du Grand Prix des Pays-Bas, impatient de reprendre le championnat, qui compte encore dix courses d’ici la fin de la saison.

Le Monégasque, qui a signé la pole position en Hongrie et a mené la course avant de connaitre des soucis enfin expliqués par Ferrari ce matin (à lire ici), repart avec l’envie de bien faire pour la Scuderia dans ces derniers Grands Prix de l’ère de l’effet de sol actuelle.

"Certains objectifs sont désormais hors de portée, mais nous ne manquons pas de motivation et avons des objectifs clairs pour la suite du championnat," nous confie Leclerc à Zandvoort.

Les objectifs sont de signer quelques victoires et assurer la deuxième place au championnat constructeurs pour Ferrari.

"Nous devons être satisfaits des progrès réalisés lors des dernières courses avant la pause. Le dimanche, au Grand Prix de Belgique, lors des qualifications en Hongrie et globalement lors des courses de cet été, nous avons progressé constamment. Nous devons continuer sur cette lancée, avec l’objectif de nous battre pour des victoires et de décrocher la deuxième place du Championnat des constructeurs."

Leclerc estime que le fait que son patron Frédéric Vasseur ait été conforté à sa place pour plusieurs années a joué un rôle sur la bonne dynamique de ces dernières semaines.

"C’est sûr que cela a joué un rôle important dans la sérénité de l’équipe. Évidemment, quand il y a ce genre de rumeurs au sein de l’équipe, on essaie toujours de rester totalement impassible, de ne pas s’y attacher et de ne pas les écouter."

"Mais je suis sûr que cela a une certaine influence. C’était une bonne chose que Fred ait obtenu un nouveau contrat et je pense que c’est excellent pour la stabilité de l’équipe."

"Et Fred est formidable, il a une vision très claire de ce qu’il veut accomplir et nous sommes tous les deux parfaitement alignés – et pas seulement nous, mais toute l’équipe. Nous allons dans la bonne direction."

Leclerc a été interrogé sur le retour de deux anciens rivaux, Valtteri Bottas et Sergio Perez, suite à l’annonce des pilotes Cadillac F1 pour 2026.

"Je suis content pour Checo et Valtteri, et je pense que c’est une bonne chose pour la Formule 1 d’avoir deux voitures de plus sur la grille avec l’arrivée d’une nouvelle équipe qui sera motorisée par Ferrari. Je pense que c’est un signe de l’excellente santé de notre sport."

Le Monégasque a enfin évoqué ses vacances.

"J’ai passé du temps avec mes amis et ma famille, ainsi qu’avec mon chien Leo. Je ne dirais pas que j’ai fait quelque chose de spécial pendant ces vacances. En fait, non, il y a eu une chose spéciale. Nous avons fait croire à Lorenzo, mon frère aîné, que mon petit frère Arthur et moi avions organisé une journée de karting ensemble. Au lieu de cela, nous lui avons trouvé une Formule 1. Nous pouvons donc dire que les trois frères Leclerc ont tous piloté une Formule 1…"