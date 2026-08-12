Officiel : Budkowski remplace Lowdon à la tête de Cadillac F1
Une annonce surprise qui ramène l’ancien directeur d’Alpine en Formule 1
Cadillac F1 a annoncé par surprise que Marcin Budkowski deviendra le nouveau directeur d’équipe, en remplacement de Graeme Lowdon. Rien ne laissait présager cela, d’autant que l’équipe a grandement progressé depuis ses débuts à Melbourne. Mais la structure parle d’une transition planifiée et s’attache donc les services de l’ancien directeur exécutif d’Alpine, qui avait passé peu de temps à Enstone.
Budkowski a auparavant occupé un poste à la FIA entre 2018 et 2022, et il était devenu consultant pour la télé en Pologne depuis son départ d’Alpine. Il retrouve donc la tête d’une équipe en Formule 1 pour y incarner un rôle plus opérationnel que Lowdon, qui a lui été chargé de la construction du team.
Parlant de sa "phase de transition de direction", Cadillac a détaillé sa mutation et explique que l’équipe "évolue de sa phase de construction initiale vers la étape suivante de sa performance en course".
"La nomination de Marcin marque une autre étape importante dans l’évolution continue de l’écurie Cadillac Formula 1" a déclaré Dan Towriss, PDG de la structure. "Depuis le début, notre objectif n’a pas été simplement de participer à la Formule 1, mais de bâtir une équipe de nouvelle génération capable de se battre tout à fait aux avant-postes."
"Alors que nous entrons dans cette nouvelle ère pour l’écurie Cadillac Formula 1, Marcin apporte une expérience exceptionnelle de la F1, une expertise technique et un leadership stratégique qui renforceront notre organisation et nous aideront à développer la mentalité de gagnant, les outils et les processus nécessaires pour un succès à long terme."
"Nous sommes reconnaissants envers Graeme Lowdon pour son leadership et le rôle qu’il a joué dans la création de l’écurie Cadillac F1 depuis ses débuts. Ses contributions ont permis d’établir des fondations solides durant notre phase de construction, et nous le remercions pour son engagement et lui souhaitons le meilleur pour la suite."
De son côté, Budkowski a commenté son arrivée et s’est félicité de reprendre les rênes de la plus jeune des équipes en catégorie reine.
"L’écurie Cadillac F1 possède des fondations et une ambition extraordinaires. C’est une phase d’immenses opportunités pour l’équipe, qui sera définie par un objectif clair : maximiser le développement de la voiture dans le cadre du plafond budgétaire et orienter chaque fonction de l’équipe vers la compétition" a-t-il déclaré.
"Cela implique de bâtir une organisation d’élite dotée d’une mentalité de gagnant – motivée, implacable face aux obstacles, obsédée par les détails et les processus, et capable d’exécuter avec précision le jour de la course."
"Mon objectif sera d’aligner notre personnel, nos outils et nos flux d’informations afin que les bonnes décisions soient prises rapidement, et que la performance de la voiture s’améliore à chaque fois que nous prenons la piste. C’est un privilège de diriger les efforts en piste de l’écurie Cadillac Formula 1, dès le week-end prochain à Zandvoort."
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