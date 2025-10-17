Hadjar : ne pas obtenir le baquet Red Bull serait douloureux

Isack Hadjar affirme que ce serait une énorme déception s’il ne décrochait pas un baquet chez Red Bull Racing aux côtés de Max Verstappen en 2026, même si le Français insiste sur le fait qu’il ne ressent aucune pression à l’approche de la décision.

S’adressant aux médias à Austin, le pilote de 21 ans a confirmé qu’il s’attendait à ce que Red Bull prenne sa décision bientôt. Normalement, après le Grand Prix du Mexique selon les derniers commentaires du Dr Helmut Marko, le conseiller au sport automobile de Red Bull.

"Oh oui, énormément," a répondu Hadjar lorsqu’on lui a demandé s’il serait déçu de rater cette chance.

"La F1 est un sport où la mémoire est courte, une culture de l’instant présent. Mais je sais qu’il reste six courses et que je vais encore marquer des points, me qualifier en Q3 et réaliser de belles performances. Je ne suis donc pas du tout inquiet."

"Mais oui, j’ai fait mes preuves pour ce baquet, j’ai décroché un podium."

Hadjar, qui impressionne actuellement pour sa première saison, est largement considéré comme le favori pour remplacer Yuki Tsunoda.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait favorable à une promotion anticipée avant la fin 2025, Hadjar a aussi répondu en souriant : "Absolument."

"Si je suis sûr à 100 % d’obtenir le baquet l’année prochaine et d’avoir la chance d’acquérir de l’expérience, j’adorerais le faire. C’est intéressant, et c’est une bonne idée !"