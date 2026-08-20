Hadjar forfait à Zandvoort : les circonstances et la gravité de sa blessure révélées

Isack Hadjar ne participera donc pas au Grand Prix des Pays-Bas ce week-end, après s’être blessé au poignet durant la trêve estivale. Red Bull n’a pas précisé les circonstances de cette blessure, mais selon Craig Slater, journaliste de Sky F1, le Français aurait subi une fracture en frappant un sac de boxe pendant une séance d’entraînement. Un forfait à la durée indéterminée qui a entraîné un jeu de chaises musicales chez Red Bull et Racing Bulls.

L’équipe autrichienne s’est contentée de confirmer mercredi que son pilote était victime d’une blessure au poignet, sans en préciser la nature ni les circonstances.

"Le pilote Oracle Red Bull Racing, Isack Hadjar, s’est blessé au poignet pendant la trêve estivale, ce qui l’empêchera de participer au Grand Prix des Pays-Bas 2026," a indiqué Red Bull.

"Nous accueillerons à nouveau Liam Lawson, qui le remplacera dans la RB22 ce week-end."

Si Red Bull n’a donc fourni aucun détail supplémentaire, Craig Slater affirme avoir pu établir les circonstances précises de l’accident. Le journaliste de Sky F1 rapporte que Hadjar aurait subi une fracture du poignet alors qu’il frappait un sac de boxe rempli de sable durant une séance de préparation physique.

"C’est vraiment une histoire assez étrange," a expliqué Slater.

"Il est forfait pour le Grand Prix des Pays-Bas de ce week-end. Il s’est blessé à une main. Il aime beaucoup la boxe. Ou du moins, il l’intègre à son entraînement. Il pratiquait déjà la boxe lorsqu’il était enfant."

"Il s’est fracturé le poignet en frappant un sac très lourd dans une salle de sport, un sac rempli de sable, d’après ce que je peux vous révéler."

À ce stade, cette version des faits reste toutefois à considérer comme une information de Sky F1, Red Bull n’ayant pas confirmé qu’il s’agit bien d’une fracture et qu’elle avait été provoquée par une séance de boxe.

La durée de l’indisponibilité d’Hadjar peut varier de deux à plusieurs semaines, selon la gravité de la blessure. Laurent Mekies devrait se confier davantage à ce sujet vers midi dans le paddock de Zandvoort, une conférence de presse étant prévue suite à l’annonce ce matin de la prolongation de Max Verstappen.

La boxe n’est en tout cas pas une activité étrangère à Hadjar. Le Français avait déjà évoqué son intérêt pour ce sport lors de son passage en Formule 2, en 2023, et avait notamment cité Muhammad Ali parmi les sportifs qu’il admirait le plus.

"Muhammad Ali est le meilleur," déclarait alors Hadjar.

"J’aime la boxe et j’ai grandi en regardant les films Rocky, donc j’ai toujours beaucoup aimé la boxe."

"Ali avait accompli tellement de choses. C’est un monstre dans ce sport et il représente tellement de choses pour son peuple."

"En même temps, il était très bon en boxe. La plupart des boxeurs n’ont pas forcément toute leur tête, mais lui était plus intelligent, disons, et il nous enseignait beaucoup de choses."

L’absence de Hadjar provoque un changement complet dans la composition des deux équipes Red Bull pour le week-end de Zandvoort.

Liam Lawson récupère ainsi le baquet de la RB22 aux côtés de Max Verstappen. Le Néo-Zélandais effectue donc son retour dans l’équipe principale après avoir été rétrogradé chez Racing Bulls au début de la saison 2025.

Ce changement permet à Yuki Tsunoda, actuellement pilote de réserve de Red Bull après avoir lui aussi perdu son baquet au sein de l’équipe principale, de retrouver la compétition. Le Japonais prendra la place de Lawson chez Racing Bulls et fera équipe avec Arvid Lindblad.