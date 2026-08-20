’Red Bull est sur la bonne voie’ : Marko valide le choix de Verstappen

La prolongation de Max Verstappen chez Red Bull jusqu’à la fin de la saison 2030 va susciter aujourd’hui beaucoup de réactions dans le paddock de Zandvoort. Parmi les voix les plus attendues figure évidemment celle d’Helmut Marko, longtemps l’un des hommes forts de l’écurie autrichienne. Désormais en retrait, l’ancien conseiller de Red Bull se réjouit de voir l’équipe retrouver progressivement des couleurs et estime que la poursuite de l’aventure avec le Néerlandais constitue le meilleur choix pour les deux parties.

Retiré de ses fonctions à la fin de l’année dernière, Marko continue néanmoins de suivre attentivement la Formule 1. L’Autrichien de 83 ans ne regarde plus systématiquement toutes les séances d’essais, mais reste particulièrement attentif aux qualifications et aux Grands Prix.

"Mon cœur bat toujours pour Red Bull, bien sûr," a-t-il déclaré.

"Le début n’a pas été facile, mais l’équipe s’améliore de plus en plus. Je suis heureux de cela, car c’est également important pour l’avenir."

Cette progression récente constitue justement l’un des éléments ayant pu rassurer Verstappen au moment de décider de poursuivre son engagement avec Red Bull. Après plusieurs mois de spéculations autour de son avenir, le quadruple champion du monde a finalement choisi de rester lié à l’équipe jusqu’en 2030, mettant fin aux interrogations sur une éventuelle activation de sa clause de sortie.

Pour Marko, qui était dans la confidence, cette décision était finalement logique pour les deux camps.

"Il était préférable pour les deux parties de continuer à travailler ensemble. Je pense qu’ils sont sur la bonne voie," a-t-il estimé.

L’ancien conseiller de Red Bull regrette toutefois que cette confirmation soit intervenue aussi tardivement, alors que les spéculations sur l’avenir de Verstappen avaient largement alimenté l’actualité de la Formule 1.

"Cela aurait été bien que cela soit communiqué plus tôt. Max n’est pas seulement un pilote, c’est la figure de proue de l’équipe de course," a souligné Marko.

Si Verstappen reste la référence de Red Bull, Marko a également tenu à saluer les performances de la nouvelle génération de pilotes de la filière. Et notamment celles d’Isack Hadjar, qui s’est rapidement installé parmi les éléments les plus prometteurs du plateau depuis sa promotion chez Red Bull.

Le Français s’est notamment distingué par sa vitesse sur un tour, au point de devancer à plusieurs reprises son prestigieux équipier en qualifications.

"Je suis très impressionné par les performances de Hadjar en qualifications," a reconnu Marko. "Trois fois, il a été plus rapide que Max. Cela mérite du respect."

"Mais maintenant, il doit progresser en course et maîtriser sa gestion des pneus."

Hadjar n’est d’ailleurs pas le seul jeune pilote de la filière Red Bull à avoir retenu son attention. Marko suit également avec intérêt les débuts d’Arvid Lindblad en Formule 1 ainsi que la progression de Nikola Tsolov, actuellement en tête du championnat de Formule 2 et fortement pressenti pour poursuivre sa trajectoire vers la catégorie reine.

"Lindblad réalise une fantastique première saison en Formule 1," a affirmé Marko. "Il montre qu’il possède un énorme potentiel. C’est également le cas de Nikola Tsolov."

Concernant le Bulgare, dont le nom circule avec insistance pour une promotion vers la Formule 1 en 2027, Marko se montre particulièrement enthousiaste.

"Je pense qu’il peut tirer son épingle du jeu en Formule 1 et qu’il apportera beaucoup de joie à Red Bull," a-t-il assuré.

Malgré son attachement évident à Red Bull et son intérêt toujours intact pour la Formule 1, Marko ne semble toutefois pas vouloir reprendre un rôle actif dans le paddock. L’équipe autrichienne lui aurait pourtant laissé la porte ouverte.

Mais après avoir passé plusieurs décennies au cœur du championnat, l’octogénaire assure désormais apprécier sa nouvelle vie loin de la pression des Grands Prix.

"Red Bull m’a adressé une invitation permanente, mais pour l’instant, je ne suis pas attiré par un retour dans le paddock. Je suis heureux dans ma vie," a-t-il conclu.