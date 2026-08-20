Pirelli détaille les ’maux de tête’ que donne l’escale à Sepang en octobre

Pirelli a donné un aperçu de ce qu’impliquera le prochain Grand Prix de Bahreïn, qui se déroulera à Sepang, sur le plan des pneumatiques. Le fournisseur officiel de la Formule 1 depuis 2011 va sûrement devoir reprendre les données de la dernière course disputée là-bas, en 2017, alors que la réglementation venait de changer pour des pneus plus larges.

Même si la firme a en tout deux mois pour préparer ce week-end en Malaisie, cela représente tout de même un défi conséquent. Le manufacturier italien est toujours confronté à des équations délicates lorsqu’il s’agit de choisir les composés de gomme les plus pertinents à apporter sur chaque circuit, comme le rappelle le patron de Pirelli Motorsport, Dario Marrafuschi.

"Si je me souviens bien, la dernière course en Malaisie remonte à 2017" a commenté Marrafuschi. "Depuis 2011, nous y sommes allés toutes les années, nous avons donc un bon historique. 2017 était la première année avec des pneus plus larges à l’époque, par rapport à la précédente."

"Et en termes, disons, d’équilibre entre la taille des pneus et l’ensemble de la voiture, c’était raisonnablement proche de ce que nous avons aujourd’hui. Je baserais donc nos décisions sur les résultats de 2017 et j’opterais pour un choix en ligne avec ce que nous avons fait cette année-là et non en 2016, 2015 ou 2014."

Marrafuschi a précisé que Pirelli n’aurait pas le temps d’envoyer du personnel en Malaisie pour des analyses complémentaires, car l’entreprise doit préparer les composés dès que possible. Ce délai raccourci signifie également que les pneus devront être acheminés par fret aérien.

"Cela donne beaucoup de maux de tête. Nous envisageons tous les scénarios, mais nous sommes toujours flexibles. Afin de répondre à tous les besoins, nous décidons peut-être d’avoir plusieurs productions, puis d’utiliser éventuellement cette production de secours pour la course suivante. Donc, nous construisons toujours des scénarios flexibles. C’est la clé dans cet environnement fou."

Marrafuschi a précisé que Pirelli a besoin d’un préavis de sept semaines pour une course européenne, si Imola venait à être ajouté au calendrier, ce qui oblige à une annonce courant septembre.

Cela pourrait poser d’autres défis en raison du climat de l’Émilie-Romagne, avec des températures généralement inférieures à 10 degrés au mois de décembre, et pouvant descendre jusqu’à zéro.

"Eh bien, je pense que nous pouvons baser notre réponse sur les essais de Barcelone. Ce serait similaire aux essais de Barcelone. Donc, quelque chose que nous avons déjà vu. Bien sûr, ce n’est pas idéal, mais sûr dans tous les cas, pas effrayant. Nous ne sommes pas inquiets à ce sujet."