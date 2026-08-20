Officiel : Verstappen prolonge avec Red Bull jusqu’en 2030

Alors que le marché des pilotes avait déjà commencé à se structurer en vue des prochaines saisons avec les annonces de Williams F1, Red Bull vient de lever l’un des principaux doutes concernant son avenir en Formule 1. Max Verstappen restera finalement au sein de l’écurie jusqu’à la fin de la saison 2030, prolongeant ainsi une association devenue indissociable de l’histoire récente de Red Bull et confirmant son engagement dans le projet lancé avec les nouvelles unités de puissance Red Bull Ford Powertrains.

Le quadruple champion du monde disputera ainsi ses saisons 12 à 15 avec l’écurie, avec laquelle il a remporté quatre titres mondiaux, deux Championnats Constructeurs et 71 Grands Prix.

Red Bull Racing a officiellement confirmé la prolongation du contrat de Verstappen jusqu’à la fin de la saison 2030. Une annonce particulièrement symbolique puisqu’elle intervient lors du dernier Grand Prix des Pays-Bas organisé à Zandvoort, devant le public du Néerlandais. Une annonce qui était attendue par certaines rumeurs qui ont circulé avant la trêve estivale, avec la proposition qui a été faite aux managers de Verstappen en juillet.

Arrivé dans le programme Red Bull Junior en 2014, avant de débuter avec l’écurie en 2016, Verstappen avait immédiatement marqué les esprits en remportant son tout premier Grand Prix, en Espagne. Depuis, le Néerlandais est devenu bien davantage qu’un pilote pour l’équipe de Milton Keynes.

Son association avec Red Bull a notamment débouché sur quatre titres Pilotes, deux titres Constructeurs et 71 victoires en Grand Prix, faisant de ce partenariat l’un des plus fructueux de l’histoire récente de la Formule 1.

Pour Laurent Mekies, directeur général et directeur de l’équipe Red Bull, conserver Verstappen constitue évidemment une excellente nouvelle.

"Avoir Max qui continue avec nous et conserver le meilleur pilote de la grille est une fantastique nouvelle pour tout le monde chez Red Bull, Oracle Red Bull Racing, ainsi que pour la F1 et le sport automobile dans son ensemble."

Le Français insiste ensuite sur la dimension exceptionnelle de cette association.

"Très peu de partenariats dans le sport atteignent ce que Max et cette équipe ont accompli. Depuis le tout début, Max a incarné tout ce qui rend Oracle Red Bull Racing spéciale : une compétitivité sans compromis, une détermination inlassable et le courage de remettre en question les conventions."

"Son impact sur notre équipe et sur l’histoire de Red Bull en sport automobile a été transformateur, et il a été fondamental dans tout ce que nous avons accompli ensemble."

Cette prolongation repose également sur une relation construite au fil des années, à travers les titres remportés mais aussi les périodes plus difficiles.

"La décision de poursuivre notre aventure ensemble repose sur la confiance que Max et l’équipe ont construite au fil des années, ainsi que sur la confiance de Max envers nos collaborateurs, notre culture et notre vision pour l’avenir."

"Forgée par des succès couronnés de titres, des batailles intenses et des moments difficiles également, cette relation n’a fait que se renforcer, faisant d’elle l’une des plus grandes réussites de l’histoire de la Formule 1."

Red Bull affiche surtout l’ambition de renouer avec les sommets après une période plus compliquée. L’arrivée de la nouvelle génération de règlements techniques en 2026 a notamment redistribué les cartes, tandis que l’équipe développe désormais sa propre unité de puissance avec Red Bull Ford Powertrains.

"Mais nous n’avons pas encore terminé. Il reste des courses à gagner, des étapes à franchir et de l’histoire à écrire. Ensemble, nous continuons à placer la barre plus haut avec la même détermination que celle qui nous a conduits au sommet du sport et une confiance encore plus grande dans ce que nous pouvons accomplir."

"Beaucoup de choses évolueront à mesure que nous avancerons, mais notre ambition reste inchangée : unis par une même direction, une même vision, une même équipe."

Verstappen : "L’équipe est comme une deuxième famille pour moi"

De son côté, Verstappen s’est montré particulièrement heureux de poursuivre l’aventure avec l’équipe qui l’accompagne depuis ses débuts en Formule 1.

"Je suis vraiment heureux de cette prolongation de contrat. Nous avons les meilleures personnes et je suis impatient de continuer à travailler avec tout le monde pour revenir au sommet. C’est toujours l’objectif ultime vers lequel nous avons tous travaillé et que nous continuerons à poursuivre."

"Je veux remercier Red Bull, Laurent et tous les membres d’Oracle Red Bull Racing pour la confiance qu’ils placent en moi."

Cette fidélité revêt une dimension particulière pour Verstappen, qui a effectué l’intégralité de sa carrière en Formule 1 avec Red Bull et ses équipes.

"Je l’ai toujours dit : l’équipe est comme une deuxième famille pour moi et je m’y sens vraiment chez moi. Je suis arrivé dans l’équipe en espérant pouvoir gagner des courses. Ce que nous avons ensuite accompli ensemble a été tout simplement magnifique et nous avons partagé de nombreux moments incroyables et remporté quatre Championnats du monde."

"Continuer cette aventure avec la même équipe que celle avec laquelle j’ai été pendant toute ma carrière est vraiment spécial et c’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire."

Une confiance renforcée envers Laurent Mekies

La relation avec Laurent Mekies, arrivé à la tête de Red Bull en 2025, semble également avoir joué un rôle dans cette décision.

"Travailler avec Laurent depuis maintenant plus d’un an a également été formidable. Je vois clairement la vision qu’il a pour l’équipe."

Verstappen assure également croire au projet actuellement construit à Milton Keynes.

"Tout le monde à Milton Keynes croit en ce que nous sommes en train de construire et je suis impatient d’aborder le prochain chapitre, de nous battre pour davantage de victoires et de jouer les Championnats, alors que nous continuons à façonner l’avenir de cette équipe."

Le Néerlandais a enfin évoqué le choix de Zandvoort pour officialiser cette prolongation.

"Faire cette annonce lors du dernier Grand Prix à Zandvoort est également un grand moment pour moi. J’espère que nous pourrons offrir aux fans un départ spécial pour cette dernière course."