Hadjar dans l’attente, Tsunoda toujours en course pour garder son baquet
Le Japonais a haussé son niveau de jeu au bon moment
Ralf Schumacher est revenu sur sa prédiction selon laquelle la carrière de Yuki Tsunoda chez Red Bull était définitivement terminée, admettant que les performances du pilote japonais à Bakou lui ont permis de rester dans la course à un baquet pour 2026.
Il y a quelques semaines à peine, l’ancien pilote de F1 déclarait que Tsunoda serait "définitivement" remplacé par Isack Hadjar à la fin de la saison, mais le consultant de Sky Deutschland a reconnu que la situation avait changé.
"Hadjar est dans l’attente. La course de Tsunoda à Bakou pourrait potentiellement changer la donne pour lui. Pour l’instant, je parierais toujours sur Hadjar, mais l’équipe pourrait encore s’intéresser à Tsunoda."
"Laurent Mekies, avec ses qualités humaines, peut faire la différence. Il connaît Yuki depuis un certain temps. Il y a quelques courses, je pensais que lui et Liam Lawson perdraient leur place dans leurs équipes actuelles."
Schumacher a salué le leadership de Mekies depuis qu’il a pris la tête de l’équipe Red Bull Racing à la suite du départ de Christian Horner.
"Vous pouvez voir l’atmosphère qui règne là-bas maintenant. Il est à la fois directeur technique et directeur de l’équipe. C’est l’avenir de la Formule 1."
"Red Bull n’a que l’embarras du choix. L’équipe dispose d’un solide vivier de pilotes. Il sera passionnant de voir ce qu’ils décideront, mais ils ne peuvent pas vraiment se tromper."
Mekies lui-même a indiqué que Tsunoda était bien en lice.
"C’est une bonne nouvelle de voir que Yuki élève son niveau, il le mérite," a déclaré le Français.
"C’est pourquoi nous sommes détendus à ce sujet. Nous avons le temps. Chez les pilotes, la vitesse ne disparaît pas, la confiance est la clé. La confiance de Yuki était très élevée à Bakou et il a réalisé une excellente performance."
"Nous n’attendrons pas Abu Dhabi, mais nous avons encore quelques courses avant de prendre une décision."
