Haas F1 démarre son Grand Prix d’Azerbaïdjan dans le top 10 des Libres 2

Les deux pilotes Haas F1 ont très bien démarré leur week-end à Bakou puisqu’ils ont terminé tous les deux dans le top 10 des essais libres 2 au Grand Prix d’Azerbaïdjan.

C’est Ollie Bearman qui a signé un très beau 5e chrono, malgré quelques fautes de pilotage et un souci de fiabilité. Mais le Britannique n’a pas tapé le mur ce vendredi !

"Le chrono était très bon et, honnêtement, nous avons eu une bonne voiture toute la journée."

"Nous avons eu un peu de mal avec la vitesse de pointe en EL1, mais nous avons amélioré cela en EL2 et nous semblons maintenant être dans la course."

"J’ai un bon feeling avec la voiture, ce qui est le plus important. Pas de touchette avec le mur ! Nous devons donc travailler cette nuit pour être sûrs d’avoir tout en ordre pour les qualifications."

Esteban Ocon était lui en 8e position de cette séance.

"Dès les EL1, nous avons constaté une bonne adhérence et nous avons testé de nombreuses options sur les voitures. Il nous faut maintenant choisir la meilleure option pour demain."

"Je vois des points faibles, mais en virage, nous sommes plutôt bons. En vue des qualifications, nous avons partagé les pneus utilisés lors des EL2 : j’ai roulé en tendres tandis qu’Ollie utilisait des mediums."

"Nous devons maintenant analyser les données et voir ce que nos ingénieurs nous disent sur la meilleure option."