Verstappen a ’encore du travail’, Tsunoda n’a pas eu un ’aussi bon’ vendredi cette année

Max Verstappen a terminé sixième de la première journée d’essais du Grand Prix d’Azerbaïdjan, derrière les Ferrari et les Mercedes F1, mais devant les pilotes McLaren. Red Bull a semblé plutôt en forme sur les relais courts, mais le Néerlandais reconnait la difficulté de ce circuit.

Auteur d’une petite faute en fin d’EL1, il explique que la clé sera de réussir à faire un tour parfait pour se qualifier au mieux, et que la RB21 n’est pas encore idéale sur ce point.

"Ça s’est bien passé," a déclaré Verstappen. "La voiture est bonne, ce qui est positif. Nous avons trouvé un équilibre stable sur ce circuit spécifique. C’est ce qu’il faut. Tout doit être réuni pour réaliser un bon tour. Nous sommes encore un peu à court de performance sur un tour rapide. il y a encore du travail à faire, tant pour la voiture que pour moi."

"J’espère que ça ira un peu mieux demain. Les longs relais étaient satisfaisants. C’est toujours glissant ici et ça sollicite les pneus avec les gommes les plus tendres, mais ça s’est bien passé. Je m’attends à ce que quelques équipes soient serrées en qualification, tout se jouera sur le tour parfait."

Yuki Tsunoda avait dit hier qu’il voulait se concentrer sur le travail pour la course, car il avait des difficultés sur les longs relais. Et il semblerait qu’il ait trouvé quelque chose, si l’on en croit son optimisme au terme de la première journée d’essais.

"C’est bien, sur les relais courts, on a des problèmes à tout mettre bout à bout, mais j’ai essayé. Mais on s’est concentrés sur les longs relais et ça semblait bien mieux. Je n’ai rien vu d’aussi bon sur les longs relais cette année donc c’est bien, ça a enfin du sens sur les longs relais" a déclaré le Japonais.

"Ici il faut toujours de la confiance sur le freinage, j’ai travaillé sur les relais courts et je progresse semaine après semaine. C’est donc globalement positif et je vais voir ce que je peux faire demain."