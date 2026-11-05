Haas F1 : Camara veut apprendre de Bearman et suivre l’exemple d’Antonelli

Rafael Camara s’apprête à franchir le plus grand saut de sa carrière en rejoignant Haas pour la saison 2027 de Formule 1, en remplacement d’Esteban Ocon. Le jeune Brésilien, actuellement leader du championnat de Formule 2, rejoindra ainsi la catégorie reine deux années après son ancien rival Kimi Antonelli, désormais titré avec Mercedes. Longtemps dominé par l’Italien dans les formules de promotion, Camara assure aujourd’hui puiser une motivation supplémentaire dans sa réussite. Il se projette également vers une possible association avec Oliver Bearman, qu’il considère comme un coéquipier idéal pour apprendre et progresser.

Haas a officialisé récemment l’arrivée de Rafael Camara pour la saison 2027, faisant du Brésilien le premier débutant confirmé sur la grille de l’année prochaine. Membre de la filière Ferrari, le jeune pilote prendra la place d’Esteban Ocon au sein de l’écurie américaine pour un premier Grand Prix au moins ce week-end au Brésil, la fin de la saison restant à confirmer.

Avec cette arrivée, Camara deviendra le troisième pilote sud-américain du plateau, aux côtés de son compatriote Gabriel Bortoleto, engagé chez Audi, et de l’Argentin Franco Colapinto, pilote Alpine. Son parcours possède également un point commun important avec celui de Kimi Antonelli : les deux hommes se sont régulièrement affrontés au cours de leur progression vers la Formule 1.

Dès son arrivée en monoplace, Camara a dû se mesurer à Antonelli, qui s’est rapidement imposé comme l’une des références de leur génération. Pendant plusieurs saisons, l’Italien a régulièrement pris le dessus sur le Brésilien, enchaînant les titres et accélérant ainsi son accession à la Formule 1 avec Mercedes.

Une fois Antonelli passé dans les catégories supérieures, Camara a pu s’affirmer à son tour. Le pilote Ferrari a d’abord remporté le championnat d’Europe de Formule Régionale, avant de décrocher le titre de Formule 3 dès sa première saison dans la catégorie. Cette dynamique s’est poursuivie en 2026, puisque le Brésilien occupe actuellement la tête du championnat de Formule 2 avec sept points d’avance.

Désormais assuré de rejoindre la Formule 1, Camara observe avec intérêt les performances de son ancien adversaire, qui compte déjà neuf victoires cette saison et se rapproche du titre mondial.

Interrogé sur la confiance qu’il pouvait tirer des débuts particulièrement réussis d’Antonelli dans la discipline, le futur pilote Haas n’a pas caché son admiration.

"Oui, c’est vraiment agréable de voir Kimi cette année. Ce qu’il réalise est vraiment incroyable."

"De mon côté, cela me donne clairement de la motivation pour continuer à travailler dur et à progresser."

"Mais j’essaie simplement de tirer le maximum de l’année prochaine, puis d’apprendre pour m’assurer que ce soit une bonne saison."

Si Haas a confirmé l’arrivée de Camara en remplacement d’Ocon, l’identité de son futur coéquipier n’a pas encore été officiellement annoncée. Ayao Komatsu, directeur de l’écurie américaine, a néanmoins clairement indiqué que l’intention était d’associer le Brésilien à Oliver Bearman en 2027.

Une perspective qui enthousiasme Camara, les deux pilotes appartenant à la filière de jeunes talents de Ferrari. Le futur débutant estime que Bearman pourrait constituer un excellent point de référence pour mesurer ses progrès et comprendre les exigences de la Formule 1.

"Je pense que ce serait une très bonne opportunité. Ce serait formidable d’avoir Ollie comme coéquipier."

"Il représente une bonne référence pour apprendre, tout en essayant évidemment d’être aussi compétitif que possible et d’aider l’équipe."

"Je pense que nous passerons une bonne année ensemble, en essayant simplement d’apprendre le maximum et d’être là pour aider l’équipe. Je pense que ce seront les objectifs."

"Et vraiment profiter de toute cette première année en Formule 1. C’est quelque chose pour lequel on travaille tout au long de son parcours."