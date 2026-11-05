Sept jeunes pilotes en piste au GP du Brésil lors des Libres 1

La première séance d’essais libres du Grand Prix du Brésil offrira une place importante à la nouvelle génération de pilotes, avec sept jeunes talents attendus en piste vendredi à Interlagos. Parmi eux, Rafael Câmara effectuera ses grands débuts officiels lors d’un week-end de Formule 1, après sa promotion chez Haas à la place d’Ocon pour ce week-end et pour la saison 2027. Le Brésilien sera accompagné notamment de Dino Beganovic chez Ferrari et de Colton Herta chez Cadillac, ce dernier ayant une occasion décisive de réunir les derniers points nécessaires à l’obtention de sa Super Licence.

Rafael Câmara sera l’une des principales attractions de la première séance d’essais libres du Grand Prix du Brésil. Le jeune pilote brésilien prendra le volant d’une Haas à Interlagos, pour ce qui constituera ses débuts en Formule 1 devant son public.

Sa participation intervient dans un contexte particulier pour l’écurie américaine, qui a récemment connu un important changement dans sa composition.

Câmara, appelé à devenir titulaire chez Haas en 2027, a été choisi pour occuper le baquet laissé vacant par Esteban Ocon.

Le Français ne poursuivra pas sa collaboration avec l’équipe la saison prochaine, après une rupture survenue pendant le week-end du Grand Prix du Mexique. Ce différend avait conduit Haas à écarter Ocon et à le remplacer par Ryo Hirakawa, qui avait réussi à inscrire un point lors de son apparition.

Hirakawa n’est toutefois pas disponible ce week-end au Brésil. Le Japonais doit en effet participer à la dernière échéance du Championnat du monde d’endurance à Monza, où il se prépare à décrocher le titre mondial des pilotes 2026 avec ses coéquipiers Toyota, Sébastien Buemi et Brendon Hartley.

Cette indisponibilité ouvre donc la voie à Câmara, qui pourra effectuer ses premiers tours dans le cadre d’un Grand Prix de Formule 1, sur un circuit particulièrement symbolique pour un pilote brésilien. Et contrairement aux six autres pilotes qui suivent, le Brésilien poursuivra donc tout le week-end.

Ferrari profitera également des EL1 d’Interlagos pour faire rouler un jeune pilote. Dino Beganovic prendra le volant de la SF-26 habituellement confiée à Charles Leclerc, dans le cadre du programme de roulage de la Scuderia.

Ce remplacement était déjà prévu mais c’est Câmara qui devait à l’origine rouler dans la Ferrari. Beganovic assurera donc la première séance d’essais libres, avant que Leclerc n’arrive sur le circuit après avoir assisté à la naissance de sa fille Bianca.

Chez Cadillac, Colton Herta disposera d’une nouvelle occasion de se rapprocher de son objectif de courir en Formule 1.

L’Américain participera à sa sixième séance d’essais libres de la saison, une apparition qui pourrait lui permettre d’obtenir enfin le dernier point nécessaire à sa Super Licence FIA.

Trois autres jeunes pilotes, ainsi que le champion en titre de Formule 2, participeront également à la première séance d’essais libres du Grand Prix du Brésil.

Leonardo Fornaroli, sacré champion de F2, sera de retour au volant de la McLaren. Luke Browning, Freddie Slater et Gabriele Minì compléteront la liste des pilotes engagés dans ces essais EL1.

Tous les quatre changeront de monoplace au sein de leurs équipes respectives par rapport à leurs apparitions lors du Grand Prix du Mexique, en prenant cette fois le volant de la voiture de l’autre pilote titulaire.

Avec Câmara, Beganovic, Herta, Fornaroli, Browning, Slater et Minì, ce sont donc sept pilotes qui participeront à cette séance dans le cadre de ces programmes.