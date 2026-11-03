Officiel : Haas écarte définitivement Ocon et lance Camara en F1 dès le Brésil

L’aventure d’Esteban Ocon chez Haas s’achève plus tôt que prévu. Alors que le Français avait déjà annoncé son départ de l’écurie américaine à l’issue de la saison 2026, la formation dirigée par Ayao Komatsu a confirmé qu’il ne retrouverait plus son baquet cette année. Après avoir confié sa monoplace à Ryo Hirakawa au Grand Prix de Mexico, Haas a décidé de faire débuter Rafael Camara en Formule 1 dès ce week-end à São Paulo. Leader du championnat de Formule 2, membre de la Ferrari Driver Academy et déjà engagé pour 2027, le jeune Brésilien disputera ainsi son premier Grand Prix à domicile, aux côtés d’Oliver Bearman.

Haas a décidé d’accélérer la transition vers sa future composition de pilotes. Esteban Ocon, dont le départ à la fin de la saison était déjà acté, ne participera finalement à aucune des dernières courses du championnat 2026. L’écurie américaine a officialisé cette décision avant le Grand Prix de São Paulo, mettant ainsi un terme prématuré à la collaboration avec le pilote français.

La situation avait commencé à évoluer dès le week-end du Grand Prix de Mexico. Ocon avait alors été remplacé par le pilote de réserve Ryo Hirakawa, qui avait disputé sa première course pour Haas et terminé à la dixième place, inscrivant un point dès ses débuts avec l’équipe.

Cette première apparition encourageante aurait pu permettre au Japonais de poursuivre son intérim. Mais ses engagements déjà programmés en Championnat du monde d’endurance (WEC) l’empêchent de participer au Grand Prix du Brésil.

Haas a donc choisi de saisir cette occasion pour offrir une première expérience en course à Rafael Camara, dont l’arrivée comme titulaire pour la saison 2027 était déjà prévue.

Komatsu confirme qu’Ocon ne reviendra pas cette saison

La décision de Haas marque une rupture définitive avec Esteban Ocon, qui ne retrouvera donc plus le volant de la VF-26 en compétition.

Ayao Komatsu, directeur de l’écurie américaine, a confirmé que le Français avait été officiellement informé de cette décision, tout en reconnaissant qu’un tel choix n’était jamais simple à prendre.

"Nous avons désormais informé Esteban Ocon qu’il ne retrouvera pas de baquet de titulaire au sein de Haas F1 cette saison."

"De telles décisions ne sont jamais prises à la légère, comme cela avait été le cas à Mexico. Mais à l’époque comme aujourd’hui, nous estimons fermement que c’est dans le meilleur intérêt de l’équipe pour la suite."

Le dirigeant japonais n’a pas souhaité entrer dans les détails des discussions qui ont conduit Haas à écarter Ocon avant la fin de son contrat sportif.

Il a notamment insisté sur le caractère confidentiel des échanges intervenus entre les deux parties, laissant les circonstances précises de cette séparation anticipée en dehors du débat public.

"Les discussions qui ont finalement eu lieu entre l’équipe et Esteban restent une affaire interne, et nous continuerons à respecter le caractère privé des situations qui se déroulent à huis clos."

Ces déclarations confirment donc la volonté de Haas de tourner immédiatement la page Ocon, sans attendre le terme officiel de la saison.

Après le remplacement du Français par Hirakawa au Mexique, l’écurie préfère désormais préparer l’avenir en offrant du temps de piste à l’un de ses futurs titulaires.

Camara fera ses débuts en F1 devant son public

Le principal bénéficiaire de cette décision est Rafael Camara, qui effectuera ses débuts en Grand Prix à Interlagos.

Le jeune Brésilien, membre de la Ferrari Driver Academy et actuel leader du championnat de Formule 2, était déjà assuré de rejoindre Haas pour la saison 2027. Il découvrira finalement la compétition en Formule 1 plusieurs semaines plus tôt que prévu.

Le choix de São Paulo donne une dimension particulière à cette première apparition, puisque Camara pourra disputer son premier Grand Prix devant son public.

Le pilote possède déjà un parcours particulièrement solide dans les catégories de promotion. Il a notamment remporté les titres en Formula Regional European Championship et en Formule 3, avant de poursuivre son ascension en Formule 2.

Ses performances ont convaincu Haas de lui accorder une place dans son futur duo de titulaires, aux côtés d’Oliver Bearman.

Camara n’arrivera toutefois pas totalement sans expérience de la monoplace américaine. Au mois d’août, il avait participé à une séance d’essais TPC (Testing of Previous Cars), au volant de la Haas de la saison 2025.

Cette journée de roulage avait visiblement laissé une impression favorable à l’équipe, qui estime désormais disposer de suffisamment d’informations sur ses capacités pour lui confier la VF-26 en compétition.

Haas veut préparer 2027 sans attendre

Ayao Komatsu a expliqué que les performances de Camara lors de ses essais avaient joué un rôle important dans la décision de lui offrir ses débuts au Brésil.

Le dirigeant japonais se montre confiant quant à la capacité du jeune pilote à relever le défi d’un premier week-end de Formule 1, malgré les exigences particulières d’un circuit comme Interlagos.

"Pour la suite, nous avons choisi Rafael Camara pour piloter aux côtés d’Ollie Bearman lors du Grand Prix de São Paulo. Après son excellente prestation lors de ses essais TPC en août, nous connaissons les capacités de Rafa et nous sommes impatients de l’accueillir dans l’équipe ce week-end et de travailler avec lui à l’occasion de ses débuts en Formule 1 au volant de la VF-26 au Brésil."

Cette promotion anticipée permet à Haas d’entamer plus tôt que prévu sa collaboration avec le duo qu’elle alignera en 2027.

Pour Camara, l’enjeu sera de découvrir les exigences d’un week-end complet de Grand Prix, après avoir jusqu’ici uniquement pris le volant d’une ancienne monoplace dans le cadre d’essais privés.

Il devra notamment s’adapter à la VF-26, aux procédures de l’équipe et aux particularités d’Interlagos, tout en partageant le garage avec Bearman, qui dispose déjà d’une expérience plus importante de la Formule 1.

Son premier objectif sera de prendre ses marques et d’acquérir une expérience précieuse avant sa première saison complète dans la catégorie reine.

Pour Esteban Ocon, cette annonce constitue une conclusion particulièrement abrupte à son passage chez Haas. Le Français savait déjà qu’il ne poursuivrait pas avec l’équipe en 2027, mais son remplacement à Mexico puis la confirmation de son éviction pour toutes les dernières manches de 2026 précipitent son départ. Reste à voir s’il va s’exprimer dans les heures ou jours à venir sur cette rupture de contrat anticipée...