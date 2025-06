Haas F1 : Bearman et Ocon patinent en Q2 et espéraient mieux

Pas de Q3 pour les pilotes Haas F1 mais pas d’élimination en Q1 non plus pour Ollie Bearman, 14e, et Esteban Ocon, 15e, lors de la Q2.

Les deux pilotes progresseront d’une place sur la grille grâce à la pénalité de 10 places infligée à Yuki Tsunoda.

Pour Bearman, "la séance a été difficile, et je me suis compliqué la tâche en Q1 en manquant le premier tour. J’étais donc un peu en retrait, mais j’ai heureusement réussi à me faufiler entre le trafic pour faire un bon tour."

"En Q2, nous n’avions que des pneus usés, ce qui a compliqué la tâche encore une fois, mais la voiture était plus performante avec le train usé. Au deuxième tour, j’ai essayé d’en tirer un peu plus, mais les pneus n’étaient plus vraiment là, et nous n’avons pas pu passer. Je suis un peu déçu des qualifications – la voiture était vraiment plus performante que ce qui est indiqué sur les feuilles de temps – mais j’ai hâte d’être à la course de demain."

Ocon souligne lui "une qualification un peu compliquée, c’est sûr, surtout avec les pneus usés en fin de Q2. Je pense que tout reste à jouer demain."

"C’est difficile à maîtriser à cause de la dégradation des pneus, qui ne prévient pas. J’espère donc que nous pourrons saisir des opportunités malgré tout. Nous avons fait du bon travail ce week-end avec les moyens du bord, mais il nous reste encore une marge de progression."