Quatrième malgré ’un mauvais tour’, Antonelli vise un podium au Canada

Andrea Kimi Antonelli a signé le quatrième temps des qualifications du Grand Prix du Canada, mais il admet une certaine déception. Le pilote Mercedes F1 révèle en effet avoir raté son tour à cause de pneus mediums qui avaient déjà roulé plus tôt dans la séance.

"Le tour était plutôt mauvais pour être honnête. J’avais les pneus usés car j’avais dû les utiliser avant, et ça m’a mis dans une mauvaise position pour la Q3" a déclaré le jeune Italien.

"Ca n’a pas aidé, et les pneus ont lâché lors de la deuxième partie du tour. J’ai fait une erreur dans le virage 10, j’ai perdu du temps et ce n’était pas idéal. En dépit de cela, j’étais quand même quatrième et je suis impatient d’être demain."

Il n’exclut pas de pouvoir signer un premier podium en carrière : "C’est l’objectif, le rythme des voitures devant est solide mais nos longs relais en EL2 étaient positifs. On devra voir quelles seront les températures, si ce sera plus chaud ou plus froid, et ce qu’on peut faire avec cela."