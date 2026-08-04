Mick Schumacher ferme la porte à la F1 et voit désormais son avenir en IndyCar

Après plusieurs années passées à poursuivre l’objectif d’un retour en Formule 1, Mick Schumacher semble avoir trouvé un nouveau cap pour sa carrière. Le pilote allemand, engagé cette saison en IndyCar, affirme désormais vouloir poursuivre son aventure dans le championnat américain en 2027. Satisfait de son adaptation, malgré quelques défis inédits liés aux circuits ovales, l’ancien pilote Haas révèle que des discussions sont déjà en cours concernant son avenir, alors que son baquet actuel demeure incertain.

Le retour en Formule 1 n’est plus la priorité de Mick Schumacher. Arrivé en IndyCar cette saison avec l’idée de conserver un pied dans l’univers de la discipline reine et de se donner une nouvelle chance d’y revenir, l’Allemand semble avoir changé d’avis.

Auteur de son premier Top 10 de la saison à Nashville, l’ancien pilote Haas envisage désormais de poursuivre son parcours aux États-Unis et souhaite rester en IndyCar en 2027.

Invité du podcast SpeedStreet de Conor Daly, Schumacher n’a laissé que peu de place au doute sur ses intentions.

"J’aime vraiment ces voitures et je suis ici pour rester," affirme-t-il.

Même si son avenir n’est pas encore fixé, Schumacher confirme que les premiers échanges ont déjà débuté en vue de la saison prochaine.

"Ce serait mentir de prétendre que nous n’avons eu absolument aucune discussion," explique-t-il. "Il est important d’explorer toutes les options et de voir ce qui peut fonctionner ensemble."

Pour le fils du septuple champion du monde Michael Schumacher, le choix d’une équipe est tout aussi important que celui de la voiture.

"Ce n’est pas seulement la voiture qui compte, mais aussi l’équipe et les personnes qui la composent. On ne peut gagner qu’en équipe."

Un avenir encore incertain chez Rahal Letterman Lanigan

Cette réflexion intervient alors que la situation de Schumacher au sein de Rahal Letterman Lanigan Racing reste floue. L’écurie a récemment vendu sa troisième voiture, ce qui remet en question la disponibilité de son baquet pour 2027.

Dans le même temps, plusieurs rumeurs l’envoient du côté de Meyer Shank Racing, où une opportunité pourrait se présenter pour la saison prochaine.

L’ancien pilote de Formule 1 découvre également les particularités de l’IndyCar, notamment les célèbres circuits ovales, qui lui ont réservé quelques sensations inédites.

"Ce qui m’arrive quand je sors de la voiture après une course sur un ovale, c’est que j’ai des vertiges parce que je tourne constamment dans le sens inverse des aiguilles d’une montre," raconte-t-il.

"Je n’avais jamais ressenti cela auparavant."

Malgré cette adaptation physique, Schumacher estime que ce type de tracé correspond particulièrement bien à son pilotage.

"Les ovales conviennent un peu mieux à mon style," assure-t-il. "Sur un ovale, il faut être extrêmement précis, avec énormément de finesse."