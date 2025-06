Sixième en qualifications, Alonso confirme être ’plus à l’aise’ dans l’AMR25

Fernando Alonso a signé un très beau sixième temps lors des qualifications du Grand Prix du Canada. Le pilote Aston Martin F1 ne pense pas qu’il pouvait faire mieux, et il attribue ses progrès fulgurants aux évolutions apportées par son équipe à Imola.

"Nous avons maximisé le potentiel de la voiture ce week-end, c’est sûr. Je me sens plus à l’aise dans la voiture depuis Imola, depuis qu’on a apporté les évolutions" a déclaré le double champion du monde.

"Au début de l’année, c’était un défi pour moi de comprendre ce dont la voiture avait besoin, et dans quelle direction de réglages je devais aller. Et depuis Imola, je suis plus précis dans mes retours et je sais ce qui rend la voiture plus rapide. Trois Q3 sur les quatre dernières courses, ça détend évidemment l’équipe."

Interrogé sur la possibilité de garder cette place en course, il reste prudent : "Ce sera un défi c’est sûr, Norris est septième, Leclerc est huitième et il est un peu irréaliste d’espérer terminer devant eux. Mais peut-être qu’il se passera quelque chose devant. Je ne pars pas en me disant que je vais perdre des places, mais je me dis que je vais en gagner."

Lance Stroll s’est qualifié 18e après une élimination en Q1, et le Canadien reconnait que ce sera une course "difficile depuis l’arrière" du peloton. Néanmoins, il peut identifier les raisons pour lesquelles il s’est fait éliminer.

"La voiture n’était pas mauvaise, je n’ai juste pas été chanceux avec le drapeau rouge. On était forts en tendres depuis le début de séance, mais on a tenté le medium en pensant que ce serait mieux, mais il fallait plusieurs tours de préparation et je n’avais le temps de faire qu’un tour, donc je n’ai pas généré assez de température"