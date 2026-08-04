Les incendies de freins continuent de plomber Cadillac F1, ’un mystère à élucider’

Les incendies de freins continuent de hanter Cadillac en cette saison 2026 de Formule 1. Malgré plusieurs évolutions introduites ces derniers mois pour tenter d’enrayer le phénomène, l’écurie américaine a une nouvelle fois été victime de ce problème lors du Grand Prix de Hongrie. Valtteri Bottas a levé le voile sur l’origine de ces défaillances, tout en reconnaissant que la solution définitive n’a toujours pas été trouvée avant la trêve estivale.

Depuis le début de sa première campagne en Formule 1, Cadillac est confrontée à des soucis récurrents de refroidissement des freins. Le Grand Prix de Hongrie a offert un nouvel exemple de cette faiblesse, alors même que l’équipe avait apporté plusieurs modifications destinées à éviter qu’un nouvel incendie ne se produise.

Sur une Formule 1 moderne, les freins sont refroidis par l’air. Les écopes de freins captent un volume d’air aussi important que possible, sans perturber l’équilibre aérodynamique de la monoplace. Cet air circule ensuite à travers plus d’un millier de perforations présentes sur les disques de frein afin de refroidir des composants dont la température peut atteindre près de 1 200 °C.

Après plusieurs incendies cette saison, notamment lors du Grand Prix d’Autriche où les deux Cadillac avaient abandonné dès les premiers tours à cause du même problème, l’équipe avait introduit de nouvelles écopes de freins avant en Hongrie.

Ces évolutions n’ont toutefois pas produit l’effet escompté. Bottas a de nouveau été victime d’un départ de feu en course et a dû immobiliser sa monoplace en la laissant s’appuyer contre un mur après avoir perdu totalement son système de freinage.

Le Finlandais a expliqué que les nouvelles pièces représentaient une première tentative de correction, mais qu’elles restaient insuffisantes.

"Ces nouvelles écopes avant avaient justement pour objectif de résoudre ce problème et d’empêcher qu’il ne se reproduise. Mais il est clair que nous avons encore besoin d’un débit d’air plus important pour refroidir les freins."

"C’est ce que le Grand Prix de Hongrie a clairement montré. Cela dit, les conditions étaient particulièrement extrêmes, tout comme les caractéristiques de ce circuit."

Interrogé sur l’origine exacte des incendies, Bottas admet ne pas le savoir exactement.

"Un problème de conception et de corrélation avec la soufflerie sur le refroidissement attendu. Mais pourquoi ce problème ? Un mystère à élucider. Les freins montent tout simplement trop en température, jusqu’au moment où tout ce qui se trouve à l’intérieur commence à brûler."

"Cela détruit évidemment tout. En fait, pendant mon tour de rentrée, j’ai complètement perdu les freins parce que je pense que les conduites de frein ont elles aussi brûlé. C’est pour cette raison que j’ai dû arrêter la voiture contre le mur."

La Formule 1 entre désormais dans la période de fermeture obligatoire des usines, qui impose aux équipes un arrêt de leurs activités pendant quatorze jours consécutifs avant la reprise du championnat à Zandvoort.

Dans ce contexte, Bottas ne s’attend pas à voir Cadillac introduire de nombreuses nouveautés lors du Grand Prix des Pays-Bas.

"Je ne pense pas que nous aurons grand-chose pour Zandvoort. Enfin, j’espère au moins quelque chose concernant les freins, mais rien qui soit lié à la performance."

Le Finlandais laisse également entendre que les priorités de l’équipe évolueront rapidement vers le développement de la monoplace de 2027.

"À un moment donné, nous allons forcément atteindre un stade où nous nous concentrerons à 100 % sur la saison prochaine."