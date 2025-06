Grand Prix du Canada de F1 : la course en direct à Montréal

La séance qualificative du Grand Prix du Canada a été une surprise, puisqu’aucun pilote McLaren F1 n’est parvenu à se hisser en première ligne. Ce sont George Russell, poleman, et Max Verstappen qui occuperont la pointe de la grille à l’extinction des feux.

Le pilote Mercedes en a profité pour mettre la pression à son rival de chez Red Bull, qui est proche d’une suspension et qui pourrait être mis de côté en Autriche au moindre débordement. Le Néerlandais s’est d’ailleurs agacé des discussions à ce sujet qu’il juge "puériles".

Verstappen ayant toutefois dit dès le début de semaine qu’il n’allait pas changer son approche, le départ pourrait être plus que tendu, et Oscar Piastri aimerait en profiter, alors qu’il s’élance depuis la troisième place.

Andrea Kimi Antonelli et Lewis Hamilton sont dans le top 5 devant Fernando Alonso, tandis que Lando Norris et Charles Leclerc pointent sur une décevante quatrième ligne. Alex Albon est neuvième au départ devant Franco Colapinto, qualifié 12e et qui bénéficie de deux pénalités.

Nico Hülkenberg est 11e au départ devant Isack Hadjar, qui s’était qualifié neuvième mais a écopé de trois places de pénalité samedi. Oliver Bearman et Esteban Ocon seront en septième ligne avec les deux Haas, devant Gabriel Bortoleto, Carlos Sainz, Lance Stroll, Liam Lawson, Pierre Gasly et Yuki Tsunoda, qui avait signé le 11e chrono des qualifs et a écopé de dix places de pénalité.

Les pneumatiques joueront un rôle crucial dans les stratégies, avec un pneu C6 qui ne sera pas facile à utiliser sur une longue période, tandis que les tactiques dépendront des gommes dures, dont la longévité sera cruciale pour savoir quoi faire sur les autres relais.

19h20 : Deux pilotes partiront de la voie des stands, leurs équipes profitant de leur mauvaise position sur la grille de départ. Pierre Gasly et Liam Lawson ne s’élanceront pas avec leurs camarades, suite à des changements non autorisés dans le cadre du parc fermé (à lire ici).

19h29 : Pirelli prédit deux arrêts en majorité pour la plupart des stratégies. Parmi les possibilités, le manufacturier envisage un medium-dur-medium et un medium-dur-dur, avec un premier arrêt entre le 15e et le 20e tour. Un tendre-dur-dur est une possibilité avec un arrêt qui pourrait intervenir dès le huitième tour. Un medium-dur est possible aussi mais peu probable, avec un arrêt entre le 24e et le 30e tour.

19h40 : Les deux pilotes de la première ligne sont quelque peu inquiets quant à la difficulté de cette course. Russell reconnait que la chaleur du jour n’est "pas une bonne nouvelle" pour Mercedes, dont la W16 préfère les pistes fraîches. Verstappen s’attend quant à lui à une course "super longue".

19h44 : Hamilton se montre un peu plus positif : "On a des pneus plus frais que les voitures autour de nous. Je vais essayer de monter sur le podium aujourd’hui", a déclaré celui qui s’élance en troisième ligne.