Russell tient sa revanche au Canada, un podium ’stressant’ pour Antonelli

George Russell a réussi un Hat Trick au Grand Prix du Canada en s’imposant après avoir signé la pole et le meilleur tour en course. Le pilote Mercedes F1 signe son premier succès de la saison au terme d’une course qu’il a gérée face à Max Verstappen, et il se félicite de cette première victoire pour une autre équipe que Red Bull et McLaren en 2025.

"C’est incroyable de revenir sur la plus haute marche du podium. La dernière victoire était à Las Vegas, on avait perdu la victoire ici et on a réussi aujourd’hui après une belle pole hier. C’est super de voir Kimi sur le podium, nous sommes de retour dans la lutte pour la victoire" a déclaré Russell.

Le Britannique reconnait que les températures ambiantes plus faibles ont été la clé, plus que la température de piste : "C’est un peu plus frais ici, on l’avait vu l’an dernier, notre voiture se comporte mieux dans ces conditions. On verra comment ça va dans les prochaines courses mais on va profiter de celle-là."

Russell espère continuer sur cette belle lancée en Autriche, mais surtout en Grande-Bretagne : "On a gagné à Silverstone l’an dernier donc c’est peut-être un bon présage. On était optimistes en venant ici et tout a fonctionné comme on l’attendait, une très bonne journée."

Andrea Kimi Antonelli complète un superbe résultat d’équipe puisque l’Italien monte pour la première fois de sa très jeune carrière sur le podium d’une course en catégorie reine. L’équipe britannique fait le plein de points avec 33 unités, et le plus jeune pilote du peloton est extatique.

"C’était tellement stressant ! Je suis très heureux, j’ai pris un bon départ, j’ai réussi à prendre la troisième place et à rester devant. Dans le dernier relais, j’ai trop attaqué et j’ai détruit le pneu avant gauche. J’ai eu des difficultés mais je suis heureux de terminer sur le podium" a déclaré Antonelli.

"J’ai pris un bon départ, j’ai réussi à me mettre à côté de lui. J’ai essayé de garder le maximum de vitesse dans le premier virage, et j’ai pu l’attaquer en allant vers le virage 3 et à réussir le dépassement."

Après ce premier podium, une première victoire est-elle envisageable ? L’Italien l’espère : "C’est l’objectif. Ce circuit a été très bon pour nous tout le week-end, la voiture a été très bonne et j’espère garder la même dynamique lors des prochaines courses."