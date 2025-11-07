GP du Brésil, Libres : Norris et McLaren F1 dominent, Verstappen seulement 17e

C’est l’heure du Grand Prix du Brésil et de ses seuls Essais Libres, puisque ce week-end se dispute sous le format de Sprint, avec donc les premières qualifications dès la fin de journée ce vendredi. Une séance cruciale alors que le week-end se dessine sous la menace d’une météo non pas capricieuse, mais carrément chaotique.

La course d’Interlagos est toujours réputée pour son incertitude en matière de temps, notamment parce que la ville de Sao Paulo est sujette à des averses et des changements soudains de météo. Et cette édition 2025 du Grand Prix ne devrait pas différer, avec une alerte météo déjà déclenchée pour la journée de samedi.

Aucune équipe n’amène d’évolution ce week-end, sur un tracé qui ne nécessite pas de configuration particulière par son tracé, son altitude, ou les températures rencontrées par les monoplaces. C’est la première fois de la saison qu’aucune nouveauté n’est à noter.

15h10 : Carlos Sainz était absent ce jeudi pour la journée médias, mais le pilote Williams est dans le paddock et devrait être remis pour courir normalement le week-end.

15h16 : Franco Colapinto a prolongé avec Alpine pour 2026, comme on s’y attendait déjà depuis plusieurs semaines.

15h19 : Une nouvelle alerte météo a été déclenchée pour la fin de journée de vendredi et la journée de samedi, car un cyclone va toucher le Brésil ! Des pointes de vent à 100 km/h sont attendues, ainsi que des orages et de possibles inondations localement. Nous vous tiendrons bien évidemment informés de tous les changements qui pourraient se produire.

15h26 : Le début des essais est retardé, apparemment pour des débris en piste. Le début de la séance aura lieu à 15h35, heure française.

15h35 : C’est parti pour la seule séance d’essais libres du week-end !

15h39 : Oscar Piastri se place en tête en 1’12"169, devant Fernando Alonso et Lando Norris. Tous les pilotes roulent en pneus durs.

15h41 : Max Verstappen en termine avec le septième chrono provisoire, et Lewis Hamilton remonte deuxième.

15h42 : Norris prend la tête de la séance alors que Yuki Tsunoda sort de piste dans le virage 4, le Japonais tape le mur mais évite le pire en n’abîmant que son aileron avant.

15h43 : George Russell prend la main en 1’11"861, et Verstappen se place deuxième avec les pneus tendres.

15h44 : Pierre Gasly a signé un joli sixième temps provisoire, et le local de l’étape, Gabriel Bortoleto, revient dans le top 10.

15h45 : Norris accélère en 1’11"796. Carlos Sainz prend la quatrième place.

15h46 : Et Russell fait encore mieux en 1’11"542.

15h47 : Un erratum, Verstappen roule en durs et non en tendres, comme le marquait la FOM. Il remonte au deuxième rang.

15h52 : Russell améliore en 1’11"188.

15h55 : Verstappen se replace deuxième, devant Sainz, Charles Leclerc et Gasly, qui semble décidément rapide.

15h58 : Les pilotes sont déjà sur des longs relais pour préparer aussi le Sprint et la course, même si la météo pourrait être très différente.

16h04 : Piastri a gêné Isack Hadjar, qui s’est agacé : "Il est aveugle ou quoi ?"

16h05 : Red Bull semble avoir terminé les travaux sur la RB21 de Tsunoda, qui n’a fait que 4 tours et va pouvoir reprendre la piste en ayant perdu plus de 20 minutes.

16h06 : Piastri remonte au 3e rang.

16h07 : Verstappen s’est fait une frayeur dans le virage 4, au même endroit que Tsunoda avant lui. En revenant sur la piste, il a bloqué Russell de manière un peu autoritaire et inutile.

16h13 : Laurent Mekies explique que la voiture de Tsunoda n’a pas trop été endommagée, mais qu’il a abîmé ses pneus durs censés lui durer toute la séance, c’est pour cela qu’il est ressorti en pneus tendres.

16h18 : Tsunoda est remonté dans le top 10 avec ses pneus tendres, et il pourrait réussir à glaner des données sur la durée de vie des gommes tendres.

16h22 : Les pilotes ressortent en pneus mediums, et Lance Stroll prend la troisième place, tandis qu’Alex Albon se place en tête en 1’11"004.

16h23 : Hadjar se place deuxième à 0"043, et Russell prend la première place en 1’10"916. Sainz fait encore mieux en 1’10"820, et Oliver Bearman se place quatrième.

16h24 : Esteban Ocon prend le deuxième temps. Un replay montre que Lawson a été bloqué par Tsunoda alors qu’il sortait des stands et a dû mettre deux roues dans l’herbe. Ces deux-là ne se lâchent plus !

16h25 : Alonso prend le deuxième temps et Bortoleto le troisième ! Piastri met tout le monde d’accord en 1’10"193, et Norris se place deuxième à 0"278 de son équipier.

16h31 : Norris progresse légèrement mais reste à 0"261 de son équipier. Verstappen passe en pneus tendres, il est le seul avec Tsunoda à le faire.

16h33 : Rapides sur les longs relais, les pilotes Ferrari ne vont pas passer en gommes mediums pour cette fin de séance et resteront en fond de classement.

16h35 : Piastri n’améliore pas son propre chrono, et Verstappen ne fait pas mieux que son 17e temps malgré les tendres. Il avorte d’ailleurs son tour, mécontent et nul doute qu’il pourra faire bien mieux en Qualification Sprint. Et Norris s’empare du meilleur temps en 1’09"975, tandis qu’on revoit que Hamilton a fait un tête-à-queue dans le dernier secteur.

Norris termine donc en tête devant Piastri et Hülkenberg, puis Alonso et Bortoleto. Russell, Gasly, Sainz, Hadjar et Antonelli complètent le top 10. Verstappen n’est que 17e mais on peut imaginer que le pilote Red Bull sera bien plus en forme tout à l’heure pour la Qualif Sprint à retrouver à partir de 19h10 sur Nextgen-Auto.