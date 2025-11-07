Faut-il ’entièrement modifier’ le premier virage du circuit de Mexico ?

George Russell a demandé aux promoteurs du Grand Prix du Mexique de modifier radicalement l’Autódromo Hermanos Rodríguez après la frustration qui a éclaté au début de la course. Comme souvent, plusieurs pilotes ont coupé les premiers virages au départ et n’ont pas été pénalisés.

Le pilote Mercedes F1 a une solution pour cette partie particulière du circuit, qui selon lui a besoin d’être réaménagée, après avoir laissé éclater sa frustration lors de la course il y a deux semaines.

"J’ai été très, très surpris de voir ces pilotes s’en tirer sans pénalité" assène Russell. "Quand on regarde Monza, si on rate la chicane, on doit passer à travers les blocs de polystyrène, ce qui fait perdre beaucoup de temps."

"Je pense que la seule solution, à moins de vouloir recouvrir toute cette section de gravier, serait... personnellement, je n’aime pas du tout ce virage. Je ne pense pas qu’il soit bon pour la course."

"Dans les virages 2 et 3, il n’y a qu’une seule ligne de course, donc vous ne pouvez pas vous battre dans le virage 1 puis continuer à vous battre jusqu’au virage 4, comme vous pouvez le faire sur un circuit comme celui de Bahreïn, par exemple."

"Quand on peut couper la route à quelqu’un et se battre jusqu’au virage 4, il n’y a pas de problème de limites de piste. Au départ de la course, comme c’est un virage en épingle, on ne coupe jamais le virage. Nous en avons brièvement parlé avant le week-end de course. Personnellement, je pense que ce virage doit être entièrement modifié."

Russell a aussi déploré les critiques dont a été victime Liam Lawson, jugé coupable par la fédération mexicaine de l’automobile d’avoir failli percuter des commissaires qui traversaient la piste pendant la course.

Le Britannique salue toutefois le fait que la FIA ait défendu le pilote Racing Bulls : "D’après ce que j’ai compris, la FIA estime qu’il n’a rien fait de mal, donc ce n’est pas vraiment un problème que nous devons soulever. C’est plutôt à la FIA de s’occuper du circuit."

"En tant que pilote, il y a beaucoup de choses à gérer quand on est sur la piste. Les gens pensent souvent que l’on regarde devant soi, mais en réalité, on passe beaucoup de temps à modifier les réglages sur le volant en cas de drapeau jaune, ou à vérifier son delta. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais on ne s’attend jamais à voir quelqu’un sur la piste."