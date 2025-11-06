Sainz manquera la première journée du GP du Brésil

Carlos Sainz ne participera pas à la journée médias de la F1 du Grand Prix du Brésil à São Paulo 2025 tout à l’heure car il ne se sent pas bien.

Les rendez-vous médiatiques du pilote Williams ont donc été annulés.

Williams n’a pas divulgué de détails précis concernant la maladie de Sainz, ni si celle-ci fait suite à l’évènement de présentation de la nouvelle livrée qui a eu lieu hier (à voir ici).

"Malheureusement, Carlos est souffrant et ne viendra pas sur le circuit aujourd’hui. Tous les rendez-vous médiatiques obligatoires sont donc annulés," a déclaré l’équipe dans un communiqué publié à l’intention des médias.

Sainz ne faisait pas partie des 6 pilotes convoqués par la FIA à la conférence de presse officielle qui démarre à 16h30. Pierre Gasly (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Charles Leclerc (Ferrari), Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Isack Hadjar (Racing Bulls) et Alex Albon (Williams) sont les invités, les autres pilotes s’exprimant directement devant les médias écrits ou audiovisuels.

La journée médias est à suivre, comme d’habitude, de manière intégrale et exhaustive cette après-midi et ce soir sur notre site internet.