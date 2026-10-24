GP des États-Unis, EL3 : Hamilton confirme la supériorité de Ferrari devant Verstappen

La deuxième journée du Grand Prix des Etats-Unis débute avec les EL3, dernière séance libre avant la qualification qui sera à retrouver ce soir à partir de 22h30 en direct sur nos pages. Mais en attendant, les pilotes et les équipes ont encore 60 minutes de roulage pour évaluer les modifications effectuées depuis hier, puisque les teams ont découvert un circuit d’Austin particulièrement bosselé, qui met à l’épreuve la stabilité des voitures.

Ferrari a semblé en grande forme en ce début de week-end, avec des évolutions et la capacité que l’on connait à la Scuderia de rapidement se mettre dans le rythme le vendredi. Mais face à elle, Mercedes a riposté sur les longs relais, durant lesquels la W17 était particulièrement à son aise.

Red Bull a semblé se glisser au niveau des deux équipes précédemment citées, tandis que McLaren avait encore du retard à cause d’un manque de stabilité. Derrière, Racing Bulls a impressionné, tout comme Audi et Haas à moindre échelle, tandis que Williams a connu une entame de week-end cauchemardesque.

19h00 : Trois pilotes seront pénalisés sur la grille : Arvid Lindblad, Franco Colapinto et Gabriel Bortoleto. Nous avons fait un article résumant leurs sanctions et les raisons à celles-ci.

19h03 : Le défi de la journée sera de limiter les erreurs liées aux limites de piste, qui coûtent des annulations de tours et pourraient compliquer grandement les qualifications. Dans la seule journée d’hier, un total de 207 chronos ont été annulés. Mais le directeur de course a élargi les limites de piste dans les virages 12, 15 et 20, en déplaçant les lignes blanche et bleue pour limiter la sévérité des dépassements de limite.

19h07 : Après Lewis Hamilton jeudi, ce sont d’autres voix qui s’élèvent contre le Grand Prix au Rwanda, annoncé par la F1 pour 2030. La situation dans le pays et le sportswashing que veut pratiquer le pays, comme le font déjà l’Arabie saoudite ou l’Azerbaïdjan, sont critiqués.

19h11 : Dans le paddock d’Austin, un des sujets principaux est la composition du duo de Cadillac F1 l’année prochaine. Avec un Valtteri Bottas un peu en deçà des espérances, un Sergio Pérez apparemment déçu du projet et un Esteban Ocon sur les rangs, les choses bougent en coulisses.

19h16 : Colton Herta ne fait pas partie des candidats pour un baquet de titulaire en 2027, mais l’équipe américaine souhaite tout de même lui donner une dernière chance d’obtenir sa Superlicence cette saison. Pourrait-on avoir un retournement de situation sous la pression de General Motors, qui souhaiterait un Américain au volant ?

19h20 : Au milieu de tout ce flou et d’un certain marasme dans l’équipe, Marcin Budkowski, le patron, a tenu à se montrer rassurant sur l’évolution de la situation dans la jeune structure. Selon lui, il n’y a pas de problème profond chez Cadillac actuellement.

19h26 : Malgré les tensions et les difficultés, Adrian Newey, le team principal d’Aston Martin, a assuré que Honda a sa confiance absolue pour l’avenir, alors que le V6 du motoriste japonais est vraiment à la traîne.

19h30 : C’est parti pour les EL3 du Grand Prix des USA !

19h31 : Comme souvent en EL3, les pilotes ne se précipitent pas en piste, mais les Cadillac sont déjà sorties des stands.

19h33 : Seul Sergio Pérez est sorti chez Cadillac, le Mexicain n’ayant pas disputé les EL1 après avoir laissé sa voiture à Colton Herta. Franco Colapinto est aussi en piste.

19h34 : En pneus durs, Pérez signe un 1’39"880.

19h36 : Colapinto ne fait pas mieux que Pérez, et Pierre Gasly est à son tour en piste.

19h39 : Gasly signe un temps de 1’37"592 en pneus mediums, près de deux secondes devant Pérez qui avait légèrement amélioré.

19h41 : Mike Elliott, l’ancien directeur technique de Mercedes, est dans le garage Alpine aux côtés de Flavio Briatore, puisqu’il a rejoint l’équipe d’Enstone au même poste.

19h43 : Gasly a amélioré en 1’36"861.

19h45 : Hamilton prend le meilleur temps en 1’36"716 en pneus tendres, alors que les Audi se glissent juste derrière Gasly, Nico Hülkenberg devant Gabriel Bortoleto.

19h46 : Hülkenberg a démarré de l’emplacement des essais de départ quand Lance Stroll arrivait, et les commissaires ont noté l’incident.

19h47 : Liam Lawson prend le meilleur temps en 1’36"420 avec les pneus mediums, confirmant sa bonne forme sur le COTA. Lando Norris fait mieux en 1’36"066 en gommes tendres.

19h48 : Norris perd son tour pour non-respect des limites de piste. Oscar Piastri prend la main en 1’36"243 en pneus tendres.

19h49 : Verstappen le dépasse nettement en 1’35"702 avec des pneus mediums, qui semblent performants en ce début de journée. Antonelli prend le troisième temps en gommes tendres.

19h51 : Charles Leclerc prend la deuxième place mais perd immédiatement son chrono à cause d’un dépassement des limites de piste.

19h52 : Hamilton s’empare du meilleur temps en 1’35"561, toujours en tendres. Lawson et Lindblad sont cinquième et sixième avec leur Racing Bulls. Hadjar prend le quatrième chrono en pneus mediums.

19h53 : Russell se place troisième en gommes tendres. Norris le devance.

19h54 : Verstappen s’énerve à la radio d’un problème de passage de rapports, comme à chaque week-end de course, et son ingénieur Tom Hart répond simplement qu’ils vont regarder s’il y a un problème.

19h57 : Leclerc a fait une erreur dans son tour et n’a toujours aucun chrono, tandis que Hamilton fait des tests aéro. Sa voiture s’est arrêtée en piste un moment mais il est reparti, on s’interroge sur ce que fait le septuple champion du monde.

19h59 : Leclerc a également de la peinture Flo-Vis pour des tests aéro, mais cela ne l’empêche pas de signer le meilleur temps en 1’35"127 ! Le Monégasque avait des gommes mediums. Antonelli ne fait pas mieux te se place deuxième en pneus tendres.

20h00 : On atteint la mi-séance et Verstappen remonte au quatrième rang en gommes mediums. Les quatre équipes de pointe se sont placées en haut du classement, et Lawson est dans le même dixième que Piastri. Mais l’Australien améliore et se place sixième à six dixièmes.

20h02 : Hamilton est remonté en deuxième place. En piste, on a vu Hülkenberg faire l’extérieur à Ocon derrière la Mercedes de Russell, et l’ingénieure du Français, Laura Müller, est perplexe : "Ce n’était pas nécessaire".

20h05 : Leclerc signe un nouveau chrono rapide mais n’améliore pas, avec 7 millièmes de seconde de retard sur sa meilleure référence.

20h08 : Hadjar gagne quelques centièmes mais reste huitième, et il perd près de sept dixièmes dans le dernier secteur.

20h13 : Antonelli signe le meilleur tour en 1’35"015 en gommes tendres, et Russell se place troisième à trois dixièmes avec les mêmes pneus.

20h15 : Antonelli perd son tour rapide et c’est Verstappen qui se place en tête cette fois en 1’35"061 en gommes tendres.

20h16 : Il ne reste pas longtemps en tête puisque Hamilton signe un 1’34"893.

20h19 : Norris signe le quatrième temps mais semble avoir dépassé les limites de piste. Leclerc prend la tête en 1’34"810, mais son virage 9 semblait à la limite de la piste aussi.

20h20 : Norris perd son tour, et Leclerc également, comme on s’y attendait !

20h24 : Les pilotes font étonnamment des longs relais à un moment où les chronos sont parfois importants à aller chercher. Il reste cinq minutes dans cette séance.

20h25 : Bearman progresse avec le 14e temps à seulement 1"3 du meilleur chrono. Hadjar s’est fait une frayeur dans les premiers virages : "Je ne sais pas où est ma voiture, je ne sais pas ce qui se passe."

20h27 : Hadjar abandonne son tour car il a raté le virage 19 et semblait déjà avoir dépassé les limites de piste au virage 12.

20h29 : Antonelli améliore et prend la quatrième place à Russell. Verstappen rate son freinage au virage 15 et est quasiment obligé d’arrêter sa voiture en piste avant de repartir avec un burn.

20h30 : C’est la fin de ces EL3 ! Hadjar a raté son premier virage et blâme une Williams qui selon lui "dort sur la trajectoire". Mais la FW48 était complètement hors trajectoire. L’énervement est perceptible chez les deux pilotes Red Bull !

Hamilton confirme la bonne forme de Ferrari en signant le meilleur temps de la séance, et la Scuderia n’aura pas laissé une seule séance libre à la concurrence ! Verstappen est deuxième avec un bon rythme sur un tour mais une constance difficile à trouver chez Red Bull.

Leclerc aurait pu faire le grand chelem avec trois meilleurs temps lors des trois séances, mais il a vu un de ses tours annulés et termine troisième devant les Mercedes d’Antonelli et Russell puis Piastri.

La surprise vient de Hülkenberg, septième devant Norris, et de Gasly, neuvième devant Hadjar. Lawson et Lindblad restent proches devant Bortoleto, Bearman et Colapinto. Alonso et Ocon suivent devant Stroll, les Williams et les Cadillac.

Rendez-vous dès 22h30 pour suivre les qualifications en direct sur notre site.