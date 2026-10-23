Déjà trois pilotes F1 pénalisés sur la grille pour le GP des États-Unis

Trois premiers pilotes devront composer avec des pénalités sur la grille de départ du Grand Prix des États-Unis de Formule 1, disputé ce dimanche sur le Circuit des Amériques à Austin. Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto et Franco Colapinto ont tous dépassé les quotas réglementaires de composants de leur groupe propulseur, entraînant des sanctions qui seront appliquées après les qualifications de samedi. Le pilote Audi sera le plus lourdement pénalisé.

Le week-end du Grand Prix des États-Unis se complique avant même les qualifications pour trois pilotes du milieu et du fond de grille.

Les écuries Racing Bulls, Audi et Alpine ont décidé d’installer de nouveaux éléments sur les monoplaces d’Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto et Franco Colapinto.

Ces changements concernent des composants dont les quotas autorisés pour la saison ont déjà été atteints ou dépassés.

Conformément au règlement sportif, les trois pilotes devront donc reculer sur la grille de départ à l’issue des qualifications disputées samedi à Austin.

Chez Racing Bulls, Arvid Lindblad a reçu un sixième moteur à combustion interne pour le Grand Prix des États-Unis. Le règlement n’autorise que quatre exemplaires de cet élément sur l’ensemble de la saison, ce qui signifie que le Britannique dépasse désormais de deux unités le quota prévu.

Le pilote Racing Bulls devra ainsi reculer de cinq places sur la grille de départ. Cette sanction est moins lourde que celle appliquée lors du premier dépassement du quota réglementaire. En effet, une première utilisation d’un composant supplémentaire au-delà de la limite autorisée entraîne une pénalité de dix places.

Pour les dépassements suivants concernant le même type de composant, la sanction est réduite à cinq places. Lindblad se trouvant dans ce second cas de figure, il devra donc abandonner cinq positions par rapport à son résultat des qualifications.

Bortoleto reçoit 20 places de pénalité

La sanction la plus importante concerne Gabriel Bortoleto. Audi a choisi d’installer un groupe propulseur entièrement neuf sur la monoplace du Brésilien, une opération qui entraîne plusieurs dépassements des quotas réglementaires. Tous les nouveaux composants ne sont toutefois pas concernés par les pénalités.

Le moteur à combustion interne, le turbocompresseur et les ensembles d’échappement restent dans les limites autorisées pour la saison. En revanche, le système de stockage d’énergie et l’électronique de contrôle posent problème. Bortoleto utilise désormais un quatrième exemplaire de chacun de ces deux composants, alors que le règlement n’en autorise que trois sur l’ensemble du championnat.

Ces deux dépassements entraînent une pénalité cumulée de 20 places sur la grille. Le pilote Audi sera donc contraint de prendre le départ depuis l’arrière de la grille, quel que soit son résultat en qualifications.

Ce choix permettra néanmoins à son écurie de disposer de composants neufs pour la suite du week-end et de la saison.

Dix places de pénalité pour Colapinto

Franco Colapinto est le troisième pilote concerné par ces changements de composants à Austin. Alpine a procédé au remplacement de l’électronique de contrôle sur sa monoplace. L’Argentin utilise ainsi son quatrième exemplaire de la saison, alors que trois seulement sont autorisés.

Comme il s’agit de son premier dépassement du quota pour cet élément, Colapinto reçoit une pénalité de dix places sur la grille de départ.

Cette sanction compliquera ses chances de décrocher un bon résultat dimanche, puisqu’il devra céder dix positions par rapport à son classement en qualifications.

Pour Lindblad et Colapinto, l’enjeu sera de réaliser la meilleure séance possible afin de limiter les conséquences de leur recul. Bortoleto, de son côté, sait déjà qu’il devra s’élancer depuis l’arrière de la grille, ce qui pourrait inciter Audi à privilégier une préparation davantage orientée vers la course.