’Honda est un peu en retard’ : Newey minimise-t-il une crise bien plus profonde ?

Une fois n’est pas coutume, Adrian Newey était présent lors de la conférence de presse des patrons, pour représenter Aston Martin F1. Le patron de l’équipe de Silverstone a été interrogé bien entendu sur la saison cataclysmique de son équipe. La déception est d’ailleurs plus vive que les progrès entrevus grâce aux évolutions reçues en Hongrie, avec un gain de deux secondes, n’ont pas été confirmés par la suite. La faute aussi à une unité de puissance Honda qui a fait… régresser le comportement de la voiture.

La dernière fois que Newey était présent en conférence de presse FIA, lors d’un Grand Prix, c’était justement en Hongrie pour évoquer les nombreuses évolutions d’Aston Martin F1. Il avait alors indiqué vouloir changer la culture de l’équipe verte : mission accomplie ?

« Nous faisons d’énormes progrès. L’équipe est en train de se souder. L’esprit d’équipe au sein des bureaux d’ingénierie, en particulier, est très fort. De nombreuses idées sont générées, beaucoup de personnes discutent entre elles et travaillent tard le soir. Je suis très impressionné par la façon dont les individus s’investissent. On peut ressentir l’effervescence dans l’usine. »

En revanche, Honda semble dans une situation presque désespérée : le motoriste a même avoué être « à court de solutions » pour régler ses nombreux problèmes structurels cette année ! De quoi agacer Newey ?

« Honda travaille dur. C’est une grande entreprise, capable de grandes choses, comme ils l’ont prouvé à maintes reprises par le passé. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux et sommes pleins d’espoir pour l’avenir. »

Chez Red Bull aussi, Newey avait dû affronter une crise entre une équipe ambitieuse et un motoriste qui semblait alors dépassé (Renault en l’occurrence). Mais la situation serait presque encore plus alarmante aujourd’hui selon l’ingénieur !

« En toute franchise, Honda est un peu en retard par rapport à la situation en 2019, quand Red Bull a signé avec Honda. Mais c’était quatre saisons après leur retour initial en 2015. C’est la première année de leur retour. C’est une grande entreprise. J’ai une confiance totale en leur capacité à accélérer rapidement et à comprendre les problèmes liés à cette réglementation spécifique sur les groupes propulseurs. »

Aucune tension entre Honda et Aston Martin F1 ?

Les relations entre Honda et Aston Martin F1 semblent cependant atteindre un point très inquiétant. Des rumeurs ont même fleuri, laissant entendre que Aston aurait sondé d’autres motoristes au cas où, à l’avenir... Il semble même que Lawrence Stroll, après un Grand Prix de Singapour si décevant pour Aston Martin F1, se soit envolé pour le Japon, afin de demander des garanties à Honda…

« Il s’agissait d’une réunion programmée » relativise cependant Newey.

« Entre Honda et Aston Martin, il y a des réunions de la direction qui sont programmées tous les deux ou trois mois, et c’était l’une d’entre elles. Les autres membres, comme moi, y ont participé en ligne. »

C’est cependant l’unité de puissance Honda plus que le châssis Aston Martin F1 qui semble à blâmer pour ces performances lamentables de l’équipe cette année. Mais à quel point ? Newey peut-il chiffrer le déficit dû au moteur ?

« Le déficit est assez clair. Cela se voit dans l’ADUO. L’ADUO n’est qu’une mesure de puissance, et de nombreux autres facteurs se combinent pour déterminer la performance globale du groupe propulseur installé dans le châssis. Il est inutile de s’y attarder. Concernant le déficit relatif entre le châssis et le moteur, ce n’est probablement pas à moi de le dire. En regardant les données GPS, on peut commencer à avoir une bien meilleure idée de la situation. »

Les données GPS ne mentent pas, et on comprend bien la conclusion qu’en tire Newey, même s’il épargnera Honda publiquement : il sous-entend ainsi que c’est bien l’unité de puissance Honda qui est largement à blâmer… Comment alors être vraiment optimiste pour l’an prochain ? Honda peut-elle vraiment redresser la barre en un seul hiver ?

« Pour l’avenir et 2027, c’est ce dont nous avons discuté précédemment. Chez Honda, il y a beaucoup d’énergie et de projets en cours qui sont peut-être aux premiers stades de développement, mais nous y voyons beaucoup de promesses. Il est prématuré de commenter exactement où en sera le groupe propulseur au début de la saison et s’il y aura, en supposant que cela soit autorisé, un développement supplémentaire pour la huitième course à la fin de la première période. »

« Je suis totalement d’accord avec le commentaire de Ferrari, il ne s’agit pas seulement de la puissance au vilebrequin. C’est une question d’ensemble. C’est ce qui rend la voiture la plus rapide. Avec Honda, nous examinons toujours cela et travaillons sur ce qui créera le meilleur package, le plus rapide sur un tour. »

Honda aurait-elle fait tout de même de fausses promesses à Aston Martin F1 cette année ? Y a-t-il un décalage entre ce qui est observé sur les bancs d’essai et les performances réelles de la piste ?

« C’est une question complexe à laquelle répondre, et je ne peux pas aller trop loin pour des raisons de protection de la propriété intellectuelle de Honda et de la nôtre. Il est juste de dire que Honda a probablement été un peu déçue des progrès réalisés. Comme c’est souvent le cas dans cette situation, cela ne fait que renforcer la détermination à aller de l’avant. L’avenir est l’élément important pour les deux entreprises. Ils sont très déterminés. Ces choses ne changent pas du jour au lendemain, mais ils ont beaucoup de personnel compétent et de bons processus en place. »

Aston Martin F1 a attendu Newey jusqu’en… mars 2025 pour travailler sa F1 2026

Après ce long développement sur l’unité de puissance, parlons à présent du châssis. Aston Martin F1 a commencé l’année de manière très innovante, avec un concept de châssis avec une inclinaison (rake) particulièrement prononcée. Mais l’équipe a fait un peu machine arrière avec les évolutions du Hungaroring. Newey se serait donc trompé cet hiver ?

Il rappelle alors le choix qui avait été effectué, mais presque pour le regretter : avec son accord, l’équipe avait attendu l’arrivée du « messie Newey » avant de commencer à travailler sur la voiture 2026 ! Sous-entendant qu’aucun échange n’avait été effectué auparavant… et taclant presque l’ancienne direction.

« À mon arrivée début mars, presque aucune recherche aérodynamique n’avait été effectuée. En regardant les dates de sortie de toutes les pièces principales avant la pause d’août, puis de la carrosserie, des ailerons et du reste vers le mois de novembre, nous avons eu une période de recherche très courte et condensée. J’ai examiné la réglementation et j’ai estimé qu’elle pouvait convenir à une solution avec un rake élevé, voie que nous avons suivie. En vérité, cela présentait des atouts, mais aussi des faiblesses. Nous sommes revenus à un juste milieu, ce qui constitue une assez bonne solution. »

Le seul élément qui semble aller bien chez Aston Martin F1, c’est Fernando Alonso, qui est toujours aussi performant malgré son âge et qui a prolongé récemment son contrat.

« Fernando fait incontestablement partie des plus grands de tous les temps » commente à ce sujet Newey.

« Comme tous les grands pilotes avec lesquels j’ai eu la chance de travailler, l’une des choses qui les distingue est la capacité de traitement qu’il leur reste. Il faut évidemment une certaine capacité cérébrale pour piloter la voiture, et avec les très grands pilotes, on a l’impression que tout cela se trouve dans le subconscient, laissant le conscient libre de tout traiter, de comprendre le comportement des pneus, le déroulement de la course, la façon dont ils peuvent modifier leur style de pilotage pour s’adapter à l’équilibre de la voiture à un moment précis. Fernando, comme les autres grands noms, fait absolument partie de cette catégorie. »