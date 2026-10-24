Des centaines de chronos annulés en deux Libres à Austin : les limites de piste font des ravages !

Les limites de piste ont déjà provoqué une véritable hécatombe lors des premiers essais libres du Grand Prix des États-Unis de Formule 1. Sur le circuit des Amériques, à Austin, pas moins de 207 temps au tour ont été annulés au cours des deux séances disputées vendredi, concernant 23 pilotes. Si ces infractions restent sans grande conséquence lors des essais, leur multiplication pourrait devenir un problème majeur en qualifications et surtout en course, où les sanctions sont nettement plus sévères. Alex Albon et Lando Norris figurent parmi les pilotes les plus souvent sanctionnés.

Les limites de piste constituent une nouvelle fois un sujet important sur le Circuit des Amériques, où les pilotes doivent composer avec plusieurs enchaînements de virages particulièrement exigeants.

Vendredi, lors des essais libres 1 et 2 du Grand Prix des États-Unis, les commissaires ont enregistré un total impressionnant de 207 temps au tour supprimés pour non-respect des limites de piste. Ces infractions concernent 23 pilotes, preuve que le phénomène ne se limite pas à quelques concurrents particulièrement agressifs dans leur recherche de performance.

En essais libres, ces annulations restent toutefois relativement anodines. Les pilotes profitent de ces séances pour explorer les limites de leurs monoplaces, tester différentes trajectoires et déterminer jusqu’où ils peuvent aller sans sortir des limites réglementaires du circuit.

Lorsqu’un pilote dépasse ces limites, son temps au tour est simplement annulé. Mais la situation pourrait devenir beaucoup plus problématique tout à l’heure et demain, lors des séances compétitives du week-end... on en parle juste après !

Parmi les pilotes les plus fréquemment sanctionnés vendredi, Alex Albon occupe la première place. Le pilote Williams, confronté à une monoplace difficile à piloter, a accumulé pas moins de 20 infractions au cours des deux séances.

Un total particulièrement élevé qui illustre les difficultés rencontrées par le Thaïlandais pour maintenir sa voiture dans les limites réglementaires du circuit.

Lando Norris n’est pas très loin derrière. Le pilote McLaren a vu 18 de ses temps au tour annulés vendredi, ce qui le place parmi les pilotes ayant le plus souvent dépassé les limites de piste.

À eux deux, Albon et Norris représentent ainsi 38 des 207 annulations enregistrées au cours de la journée.

À l’autre extrémité du classement, Valtteri Bottas s’est montré beaucoup plus discipliné. Le pilote Cadillac n’a commis qu’une seule infraction sur l’ensemble des deux séances, celle-ci ayant été relevée lors des essais libres 2.

Bottas et Esteban Ocon sont par ailleurs les deux seuls pilotes ayant participé aux deux séances à avoir réussi à terminer au moins l’une d’entre elles sans la moindre annulation de temps. Une statistique qui souligne à quel point le respect des limites de piste a représenté un défi pour l’ensemble du plateau (voir le tableau complet ci-dessous).

Des conséquences bien plus lourdes en qualifications et en course

Si les 207 infractions enregistrées vendredi n’ont pas de conséquences sportives majeures, la situation sera très différente lors des qualifications. Un temps au tour annulé au mauvais moment peut empêcher un pilote de franchir une étape de la séance.

Un concurrent qui réalise un tour suffisamment rapide pour accéder à la phase suivante peut ainsi être éliminé prématurément si son chrono est supprimé pour avoir dépassé les limites de piste. Et pour les commissaires, il faudra veiller à ce que tout le monde soit traité à temps avant de passer de Q1 à Q2 puis de Q2 à Q3. Rien ne serait plus terrible qu’une injustice qui priverait un pilote de sa place dans la phase suivante !

En course, les infractions répétées peuvent également entraîner des pénalités. Après trois dépassements des limites de piste, un pilote reçoit un drapeau noir et blanc, qui constitue un avertissement officiel. Une quatrième infraction peut ensuite lui valoir une pénalité de cinq secondes.

Avec un nombre aussi élevé de dépassements constatés dès les essais libres, les pilotes devront donc redoubler de vigilance pour éviter de compromettre leur résultat. Les équipes auront également intérêt à analyser précisément les zones où leurs pilotes rencontrent le plus de difficultés, afin de limiter les risques lors des séances décisives.

Le précédent spectaculaire de l’Autriche 2023

Aussi impressionnant soit-il, le total de 207 annulations à Austin reste toutefois loin du chaos observé lors du Grand Prix d’Autriche 2023. Sur le Red Bull Ring, les commissaires avaient alors recensé plus de 1 200 infractions aux limites de piste en course.

Cette accumulation avait provoqué une situation particulièrement complexe, nécessitant un examen approfondi des dépassements constatés pendant la course. Plusieurs pénalités avaient finalement été appliquées après l’arrivée, entraînant d’importantes modifications du classement final.

Cet épisode reste l’un des exemples les plus marquants des difficultés que peut provoquer l’application des règles relatives aux limites de piste en Formule 1.

Le Grand Prix des États-Unis 2026 n’a pas encore atteint de telles proportions, mais les chiffres enregistrés vendredi constituent déjà un avertissement.

Le récapitulatif des violations des limites de piste recensées hier :