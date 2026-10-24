Herta à un point de la Super Licence : Cadillac lui prépare une dernière chance pour la F1

Colton Herta n’a jamais été aussi proche d’obtenir la Super Licence indispensable pour participer à un Grand Prix de Formule 1. Après avoir disputé les essais libres 1 du Grand Prix des États-Unis à Austin, le pilote américain n’a plus besoin que d’un seul point pour atteindre le seuil réglementaire. Cadillac prévoit de lui offrir une nouvelle séance d’essais libres avant la fin de la saison, une opportunité particulièrement importante puisque Herta risque de perdre une grande partie de ses points acquis en IndyCar à l’issue de l’année. Son avenir sportif reste néanmoins incertain, alors que les deux baquets de l’écurie américaine sont déjà attribués pour 2027.

Le pari de Colton Herta pourrait finalement porter ses fruits, malgré une saison de Formule 2 particulièrement compliquée. L’Américain avait choisi de quitter l’IndyCar pour rejoindre la catégorie de promotion cette année, avec notamment l’objectif de réunir les points nécessaires à l’obtention de sa Super Licence FIA.

Ce document, obligatoire pour prendre le départ d’un Grand Prix de Formule 1, constitue depuis plusieurs années l’un des principaux obstacles à son arrivée dans la catégorie reine. Mais les performances de Herta en F2 n’ont pas répondu à ses attentes. Sa saison ne lui permettra de récolter aucun point supplémentaire pour sa Super Licence grâce au classement du championnat.

Heureusement pour lui, une autre possibilité existe : les participations aux séances d’essais libres de Formule 1. Et grâce à Cadillac, l’Américain se trouve désormais à une seule unité de son objectif.

Herta disposait déjà d’un capital important de points de Super Licence grâce à son excellente saison 2024 en IndyCar. Pour compléter ce total, Cadillac lui a permis de participer à plusieurs séances d’essais libres au cours de sa première campagne en Formule 1.

Le règlement prévoit qu’un pilote débutant peut obtenir un point de Super Licence lorsqu’il participe à une séance d’essais libres et parcourt au moins 100 kilomètres sans provoquer d’accident. Cette disposition permet notamment aux jeunes pilotes de compléter leur total en acquérant de l’expérience au volant d’une monoplace de F1.

Herta a participé à quatre séances d’essais libres cette saison, ce qui lui offrait théoriquement la possibilité d’inscrire quatre points supplémentaires. Mais toutes ces occasions n’ont pas été fructueuses. À Monza, un problème hydraulique a limité son roulage à seulement cinq tours, l’empêchant d’atteindre les 100 kilomètres réglementaires.

Cet incident a eu une conséquence directe sur sa situation : si Herta avait pu couvrir la distance nécessaire lors de cette séance, il aurait déjà été en mesure de demander sa Super Licence. Après sa participation aux essais libres 1 du Grand Prix des États-Unis, le pilote américain n’est toutefois plus qu’à un point du total requis.

Cadillac prévoit donc de lui confier à nouveau l’une de ses monoplaces lors d’une cinquième séance d’essais libres, dans les dernières semaines du championnat. Le Grand Prix concerné n’a pas encore été déterminé publiquement.

Si Herta parvient à parcourir au moins 100 kilomètres sans provoquer d’accident, il devrait pouvoir obtenir le dernier point qui lui manque et demander sa Super Licence.

L’enjeu dépasse largement la simple validation d’une formalité administrative. Pour Herta, cette dernière occasion arrive à un moment particulièrement important de sa carrière. À l’issue de la saison actuelle, les 30 points de Super Licence qu’il avait obtenus grâce à son excellente campagne 2024 en IndyCar ne seront plus pris en compte dans son total.

Il lui deviendrait alors beaucoup plus difficile de réunir les points nécessaires en participant à un autre championnat l’année prochaine. Cette échéance explique pourquoi Cadillac cherche à lui offrir une nouvelle séance d’essais libres avant la fin 2026.

Quel avenir pour Herta avec Cadillac en 2027 ?

Même si l’obtention de la Super Licence constituerait une étape majeure, elle ne garantirait pas pour autant à Herta une place sur la grille de Formule 1.

Son programme sportif pour 2027 reste en effet à définir. Après avoir quitté l’IndyCar pour tenter sa chance en Formule 2, l’Américain a déjà indiqué qu’il ne souhaitait pas disputer une deuxième saison dans cette catégorie.

Un retour dans un autre championnat reste donc envisageable, mais sa priorité semble être de conserver une possibilité d’accéder à la F1. Herta entretient pour cela des liens étroits avec Cadillac, dont il a été pilote d’essais pendant la saison 2026.

Son expérience au sein de l’écurie américaine et les séances d’essais libres effectuées cette année lui ont permis de se familiariser avec le fonctionnement d’une équipe de Formule 1. Mais un obstacle demeure : Cadillac dispose déjà de ses deux titulaires pour la saison prochaine.

Sergio Pérez et Valtteri Bottas sont tous les deux officiellement sous contrat pour 2027, ce qui ne laisserait actuellement aucun baquet disponible pour Herta. Mais à Austin, le patron Marcin Budkowski a refusé de confirmer que Pérez et Bottas seraient bien présents l’an prochain !

De quoi relancer les espoirs de certains pilotes. Esteban Ocon, bien sûr, mais pourquoi pas Colton Herta s’il y a une réelle pression de la part de General Motors de tenter le pari ?

L’obtention de la Super Licence pourrait donc immédiatement changer la composition de l’équipe. Elle permettrait à l’Américain de remplir la condition essentielle pour prétendre à un volant de titulaire.

Pour Cadillac, offrir une cinquième séance d’essais libres à Herta représente ainsi un moyen de préserver les possibilités d’évolution de son pilote d’essais. Au moins en tant que pilote de réserve. Et peut-être en tant que titulaire !

Pour l’intéressé, il s’agit surtout d’éviter que les efforts consentis cette année, notamment son passage difficile en Formule 2, ne débouchent sur une nouvelle impasse. Herta, qui a effectué vendredi une nouvelle apparition lors des essais libres 1 sur le Circuit of the Americas, espère obtenir plus de clarté sur son avenir dans les semaines à venir.

"L’objectif reste le même : je veux être en Formule 1. Je veux travailler dur et faire tout mon possible pour démontrer que j’ai ma place ici. C’est là que nous en sommes : je travaille avec l’équipe, j’essaie de perfectionner mon pilotage et de contribuer au développement de la voiture. Évidemment, l’idéal serait d’être au volant d’une F1."

"Je ne connais pas le calendrier exact. Pour moi, plus tôt ce sera, mieux ce sera. Je veux y arriver le plus vite possible ; j’aimerais donc idéalement être en F1 dès l’année prochaine. Est-ce envisageable ? Je ne sais pas. Il faudrait probablement poser la question aux dirigeants. Mais, pour ma part, plus tôt ce sera, mieux ce sera."

"J’espère que les prochaines semaines permettront d’y voir plus clair, de comprendre quel est le programme pour l’an prochain et de voir s’il s’agit de quelque chose de concret. Il reste encore beaucoup de points à éclaircir d’ici là."

Après avoir décroché un point supplémentaire pour sa Super Licence lors de cette séance à Austin, Herta confie qu’il se sent de plus en plus à l’aise à chaque fois qu’il prend le volant d’une Formule 1.

"C’est génial ! Quel plaisir d’être de retour aux États-Unis et de piloter une Formule 1 sur le COTA, c’est fantastique. Je suis vraiment très satisfait du déroulement de la séance. À chaque fois que je monte dans cette voiture, je me sens plus performant, et je sens que je progresse. Les avancées sont manifestes, des deux côtés. Je suis donc très, très heureux de la journée."