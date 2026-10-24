Retard structurel et démotivation de Pérez : Budkowski veut rassurer pour Cadillac F1

C’est un sujet majeur de discussion dans le paddock d’Austin : qui fera équipe, chez Cadillac, avec Sergio Pérez l’an prochain ? Le baquet de Valtteri Bottas n’a pas été confirmé par Marcin Budkowski, le patron de l’équipe… laissant ainsi un espoir à Esteban Ocon. On en oublierait presque les performances plutôt positives de l’équipe en essais libres à domicile, au Texas, ce vendredi…

Marcin Budkowski est pourtant revenu sur cet enjeu important pour Cadillac ce week-end, à Austin : il s’agit non seulement de régaler les fans américains pour leur premier Grand Prix des États-Unis – et le 2e aux États-Unis après celui de Miami… mais aussi de confirmer les progrès opérationnels réalisés par l’équipe depuis quelques Grands Prix. Il y aura aussi des évolutions à valider (des pièces mineures testées notamment par Colton Herta en EL1).

« C’est une course à domicile spéciale pour l’équipe. C’est la deuxième course à domicile pour l’écurie » commente ainsi Marcin Budkowski.

« C’est la première course à domicile avec l’équipe pour moi, en particulier. C’est très chargé. Nous avons beaucoup d’activations, beaucoup d’attention médiatique. Nous faisons également des choses spéciales avec la livrée. Nous avons un grand événement. Cela rend les choses encore plus chargées. D’un point de vue purement sportif, nous abordons cela comme un week-end normal en essayant de faire de notre mieux. »

Sur le plan de la performance pure, Cadillac semble au moins devancer une pâle équipe Williams F1 ce week-end. Cela confirmerait les progrès entrevus en cette deuxième moitié de saison selon Marcin Budkowski ?

« C’est difficile à dire car nous avons cessé le développement de la voiture. Nous avons apporté des pièces qui sont plutôt une expérimentation pour la future monoplace, testées sur la voiture de Colton, et nous effectuons un travail de réglage exploratoire sur celle de Valtteri. Ce n’est pas directement destiné à cette course, mais pour balayer l’éventail des possibilités de réglages et acquérir des connaissances précieuses. »

Marcin Budkowski confirme cependant que le « focus », sans grande surprise, est passé à l’an prochain pour Cadillac.

« Chaque tour, chaque séance et chaque course constituent une opportunité d’apprentissage, et nous essayons de la maximiser. Évidemment, nous voulons obtenir le meilleur résultat possible, mais nous sommes conscients que nous ne jouons pas grand-chose. Le meilleur usage du temps passé en piste est d’accroître les connaissances et l’expérience collectives de l’équipe pour les transposer à l’avenir. »

Quelques mois après son arrivée, Marcin Budkowski a enfin fait un point sur ce qu’il a trouvé au sein de la 11e équipe du plateau. À quel point est-elle en retard sur la concurrence, notamment Alpine, son ancienne équipe ?

« Il y a deux aspects. Nous devons nous améliorer partout. Nous sommes une nouvelle écurie avec des personnes issues de différentes équipes de F1 mais qui n’ont jamais construit de voiture ensemble. Ils n’ont jamais pu s’appuyer sur une version précédente d’une monoplace ou améliorer quelque chose d’existant. Nous avons la plus forte proportion de personnes n’ayant aucune expérience préalable en F1. C’est un sport très spécialisé. Il faut former ces personnes. L’équipe est encore en train de fusionner. »

« En plus de cela, il ne m’a pas fallu deux mois, mais seulement deux semaines pour voir clairement que certains domaines méritent plus d’attention. Je ne dis pas qu’ils ont été négligés. L’équipe a conçu et construit une voiture en un temps record tout en recrutant. L’une de mes priorités a été de redéfinir nos priorités et de concentrer l’attention et les ressources, humaines et financières, sur les bons domaines et les projets essentiels. C’est la chose la plus importante que j’ai accomplie depuis mon arrivée. »

Voici ce qui ressemble, tout de même, à un tacle envers l’ancienne direction de Lowdon…

Sergio Pérez est-il démotivé chez Cadillac ?

Sur le plan des pilotes, on parle donc beaucoup de Colton Herta et sa super licence en vue, de Valtteri Bottas ou d’Esteban Ocon ce week-end, mais assez peu de Sergio Pérez. Le Mexicain domine globalement son coéquipier cette année. C’est plutôt sa motivation de courir en fond de grille qui est en doute…

Marcin Budkowski peut-il nous rassurer sur ce point ?

« Pour un pilote comme Checo, qui possède une énorme expérience et de nombreuses courses à son actif, il ne se comporte pas et ne pilote pas comme quelqu’un proche de la retraite. Il attaque fort au volant. Il nous pousse aussi énormément en coulisses, lors des débriefings et en dehors, en envoyant régulièrement des messages pour nous inciter à nous améliorer. Il a faim, il est motivé, et c’est très agréable à voir. Il le fait avec son propre style. »

« Nous avons deux pilotes : l’un est plus sanguin et l’autre probablement plus froid. Tous deux poussent l’équipe à leur manière, mais Checo nous pousse très fort. Son langage corporel sur la grille, lorsqu’il met son casque et monte dans la voiture, montre qu’il se prépare au combat. Il y a beaucoup de fougue et de motivation, c’est très impressionnant pour un pilote de cette expérience. En parallèle, nous bénéficions de ses retours et de sa contribution en tant que pilote expérimenté. C’est une très bonne combinaison. »