Ocon vers Cadillac F1 ? Budkowski entretient le doute, Komatsu tacle à son nouveau son pilote

L’avenir d’Esteban Ocon en Formule 1 reste incertain, mais le Français n’a pas encore renoncé à trouver une solution pour 2027. Alors que Haas a décidé de ne pas poursuivre sa collaboration avec lui, Cadillac apparaît comme une possibilité, même si aucun contact précis n’a été confirmé. Interrogé à Austin, Marcin Budkowski a refusé d’écarter cette piste, tout en entretenant le flou sur les contrats de Valtteri Bottas et Sergio Pérez. Dans le même temps, Ayao Komatsu a livré une analyse particulièrement sévère des raisons qui ont conduit Haas à se séparer d’Ocon.

À quelques courses de la fin de la saison 2026, Esteban Ocon se retrouve dans une situation délicate. Le pilote français sait qu’il ne poursuivra pas son aventure chez Haas en 2027, mais il espère toujours conserver une place dans le paddock de Formule 1.

Si les possibilités de décrocher un baquet de titulaire semblent limitées, une porte pourrait éventuellement s’ouvrir du côté de Cadillac. La nouvelle écurie américaine, dirigée par Marcin Budkowski, dispose actuellement d’un duo expérimenté composé de Valtteri Bottas et Sergio Pérez.

Mais le responsable polonais a refusé de confirmer publiquement que les deux pilotes étaient engagés pour la saison prochaine. Ses déclarations interviennent alors que Ralf Schumacher a ouvertement encouragé Cadillac à remplacer Bottas par Ocon. Une suggestion qui alimente les interrogations autour de l’avenir du Français et de la composition de l’écurie américaine.

Interrogé à Austin sur la possibilité de recruter Esteban Ocon, éventuellement dans un rôle de pilote de réserve, Marcin Budkowski n’a pas souhaité se prononcer directement.

Le directeur de Cadillac a toutefois reconnu que de nombreux pilotes disponibles sur le marché, ainsi que leurs représentants, avaient déjà pris contact avec lui.

"Écoutez, en tant que directeur d’écurie, vous recevez des appels et des prises de contact de tous les pilotes ou managers de pilotes qui sont sur le marché. Il y a donc un certain nombre de pilotes et de managers qui m’ont contacté."

Budkowski refuse néanmoins de préciser si Ocon figure parmi eux, même s’il le suggère fortement.

"Je ne vais pas dire qui l’a fait ou qui ne l’a pas fait, mais pratiquement tous ceux qui sont disponibles sur le marché ont pris contact, comme vous pouvez vous y attendre."

Il estime aussi qu’une conférence de presse n’est pas l’endroit approprié pour annoncer les intentions de Cadillac.

"Mais oui, je pense que c’est le dernier endroit où je communiquerais quoi que ce soit sur la composition de notre duo de pilotes, comme vous pouvez l’imaginer. Mon département marketing et communication me tuerait si je faisais cela."

Cette réponse ne permet donc pas de confirmer l’existence de discussions avec Ocon. Elle laisse néanmoins ouverte la possibilité que le Français fasse partie des pilotes ayant manifesté leur intérêt pour l’écurie américaine.

Et surtout ces déclarations continuent à jeter le doute sur Bottas et Pérez. Sont-ils vraiment assurés de rester en 2027 ?

Les interrogations autour de Cadillac ne concernent pas uniquement l’éventuelle arrivée d’Ocon. Elles portent également sur la situation contractuelle des deux titulaires actuels. Valtteri Bottas et Sergio Pérez ont été recrutés pour apporter leur expérience à la nouvelle structure américaine lors de sa première saison en Formule 1.

Mais lorsque Budkowski a été directement interrogé sur l’existence de contrats liant les deux pilotes à Cadillac pour 2027, il a une nouvelle fois refusé de répondre.

"C’est le dernier endroit où je commenterais les contrats des pilotes et, de manière générale, je pense que ce n’est pas quelque chose qui se fait dans la presse."

"C’est quelque chose qui sera annoncé par des communiqués officiels de l’équipe lorsque le moment sera venu."

Cette prudence ne signifie pas nécessairement qu’un changement est prévu. Mais elle empêche également de considérer publiquement les deux baquets comme définitivement verrouillés pour la saison prochaine. Les spéculations peuvent donc continuer en attendant !

Komatsu adresse de nouveaux tacles à Ocon

Alors que l’avenir d’Ocon reste à définir, Ayao Komatsu est revenu sur les raisons qui ont poussé Haas à ne pas poursuivre sa collaboration avec lui. Le directeur de l’écurie américaine a livré un nouveau jugement particulièrement direct sur les performances du pilote français.

Komatsu reconnaît qu’Ocon possède une vitesse de pointe importante lorsque les conditions lui conviennent mais...

"Lorsque tout se met en place pour Esteban, notamment la voiture et les conditions, il est rapide."

"Cependant, la plage de conditions dans lesquelles il peut atteindre ce niveau de performance est étroite."

"Même lorsqu’il n’était pas satisfait de la voiture, je voulais qu’il soit capable de tourner à environ trois dixièmes d’Ollie."

"Mais dans la réalité, l’écart était bien plus important que cela."

Le deuxième reproche formulé par Ayao Komatsu concerne le rôle d’Ocon au sein de Haas. Le directeur japonais attendait davantage d’un pilote expérimenté, notamment dans les moments où l’équipe rencontrait des difficultés.

Selon lui, Ocon n’a pas réussi à s’imposer comme le leader dont Haas avait besoin.

"Il n’a pas été capable de devenir un leader pour l’équipe."

"Le véritable caractère d’une personne se révèle précisément lorsque les choses ne vont pas bien."

"Ce sont les moments où un leader doit motiver l’équipe et élever le niveau de performance de tout le monde."

"Esteban n’a pas été capable de le faire, jusqu’à la fin."

Ces déclarations particulièrement sévères éclairent la décision de Haas de ne pas prolonger l’aventure du Français.

Malgré cette situation difficile et les critiques de son directeur d’écurie, Esteban Ocon reste déterminé à poursuivre sa carrière en Formule 1. Le Français, âgé de 30 ans, estime qu’il possède encore les qualités nécessaires pour évoluer dans la discipline. Il considère notamment que son parcours ne mérite pas de s’interrompre dans les circonstances actuelles.

"Je ne mérite pas d’être écarté comme je le suis actuellement. Bien sûr, comme je l’ai dit, je travaille sur une solution pour l’année prochaine."

"L’objectif principal est de bien performer ce week-end et lors des trois prochaines courses."