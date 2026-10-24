Le GP d’Afrique F1 au Rwanda sous le feu des critiques avec la polémique sur les droits humains

L’arrivée annoncée de la Formule 1 au Rwanda continue de susciter une vive controverse, sur fond d’accusations de violations des droits humains et de tensions avec la République démocratique du Congo. Alors que plusieurs organisations internationales dénoncent le risque de voir le Grand Prix servir les intérêts politiques du gouvernement rwandais, Helmut Marko a pris la défense de cette nouvelle destination. L’ancien conseiller de Red Bull estime que la Formule 1 doit assumer sa dimension mondiale et être présente sur tous les continents, même lorsque les pays hôtes appliquent des règles politiques très différentes de celles des démocraties occidentales.

Le retour de la Formule 1 sur le continent africain, longtemps réclamé par une partie des acteurs de la discipline, s’accompagne désormais d’un débat dépassant largement les questions sportives. Le nouvel accord de dix ans portant sur l’organisation d’un Grand Prix au Rwanda fait l’objet de critiques importantes, notamment de la part d’organisations de défense des droits humains.

Amnesty International a ainsi dénoncé cette décision, la qualifiant de "récompense pour les autorités rwandaises sous couvert de blanchiment d’image par le sport".

L’organisation estime que l’accueil d’une compétition internationale aussi médiatisée pourrait contribuer à améliorer l’image des autorités du pays, malgré les préoccupations concernant leur bilan en matière de droits humains.

Human Rights Watch a également exprimé ses inquiétudes, en évoquant notamment la répression politique, les restrictions à la liberté des médias et le rôle présumé du Rwanda dans le conflit qui touche l’est de la République démocratique du Congo.

Ces critiques placent la Formule 1 face à une question sensible : celle de la responsabilité des grandes compétitions sportives lorsqu’elles choisissent de s’implanter dans des pays dont les gouvernements font l’objet de graves accusations.

Les réactions les plus fermes sont venues de la République démocratique du Congo, directement concernée par le conflit régional. La ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a vivement critiqué l’attribution du Grand Prix au Rwanda.

Dans un entretien accordé à The Athletic, elle a estimé que la Formule 1 risquait d’offrir une tribune internationale au président rwandais Paul Kagame. "Offrir cette tribune à Paul Kagame contribuerait à redorer l’image d’un dirigeant autoritaire dont le gouvernement a participé à alimenter une guerre dévastatrice dans notre pays."

La ministre a également rappelé les conséquences humaines des conflits successifs qui ont frappé la région. Selon elle, ces guerres "ont coûté la vie à des millions de personnes".

Elle a par ailleurs accusé des réseaux de faire passer clandestinement au Rwanda des minerais extraits du territoire congolais, affirmant que ce commerce contribuerait à entretenir le conflit. Ces accusations, formulées par les autorités congolaises, constituent une dimension centrale des critiques adressées au projet de Grand Prix.

La controverse ne concerne donc pas uniquement les libertés publiques au Rwanda, mais également les conséquences géopolitiques et humanitaires de la situation dans l’est du Congo.

Lewis Hamilton, qui s’est réjoui de voir la F1 de retour en Afrique, n’a pas cherché à minimiser à Austin les controverses en cours à ce sujet.

De son côté, et malgré ces critiques, Helmut Marko considère que le Rwanda a sa place au calendrier du championnat du monde.

Interrogé par RTL, l’ancien conseiller de Red Bull a défendu le principe d’une présence de la Formule 1 sur le continent africain. Il a notamment rappelé que la discipline avait longtemps organisé un Grand Prix en Afrique du Sud, sur le circuit de Kyalami.

"La Formule 1 a couru pendant longtemps en Afrique du Sud. Kyalami, près de Johannesburg, était une course très populaire."

L’Autrichien estime que le développement du Rwanda et les différences entre les systèmes politiques ne doivent pas nécessairement empêcher l’organisation d’un Grand Prix.

"Le Rwanda est un pays émergent, et c’est tout simplement un fait que des règles politiques différentes s’y appliquent. Et tant que le blanchiment d’image par le sport ne prend pas des proportions excessives, cela s’appelle tout de même un championnat du monde."

L’ancien responsable de Red Bull a conclu son intervention en insistant sur la vocation internationale de la Formule 1.

À ses yeux, un championnat qui revendique le statut de compétition mondiale doit chercher à être présent dans toutes les grandes régions du globe.

"Cela signifie, bien entendu, que toutes les régions du monde devraient être représentées."