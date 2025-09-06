Mercedes F1 évoque un contrat court pour Russell, Antonelli en difficulté

George Russell semble prêt à accepter une courte prolongation de contrat avec Mercedes F1, Toto Wolff laissant clairement la porte ouverte à Max Verstappen pour 2027.

Des rumeurs de désaccord sur la durée du contrat circulent depuis des semaines, Russell préférant au moins deux ans avec option, tandis que Wolff plaide pour un contrat d’un an plus un autre en option.

"Il n’y aura pas de grande annonce concernant son contrat, car il est logique que nous le prolongions," a déclaré Wolff à Monza.

Quant aux spéculations sur la durée, il confirme à demi-mot : "Nous n’avons jamais accordé de contrats très longs et les avons maintenus plus courts. Le plus long que nous ayons jamais accordé est de deux ans, avec option. C’est une sorte de modèle chez Mercedes."

"Nous étions sur un contrat d’un an plus un en option. C’est ce que nous avons toujours fait. Les pilotes subissent une forte pression, mais si un pilote affirme être plus rapide avec un contrat de deux ans, ce n’est pas la bonne approche."

Kimi Antonelli est également en lice pour un renouvellement, mais le jeune pilote continue de faire l’objet d’une surveillance croissante. Un an après ses débuts en EL1 à Monza, qui se sont soldés par un accident à haute vitesse, l’Italien, successeur de Lewis Hamilton, est de nouveau parti en tête-à-queue dans le gravier lors des essais libres du vendredi.

Wolff admet que Mercedes a peut-être alimenté l’engouement pour Antonelli trop rapidement.

"Il est monté dans une Formule 1, a réalisé un tour où tout le monde dans les deux premiers secteurs l’a traité de mini-Jésus, puis a garé la voiture dans le mur," se souvient l’Autrichien à propos de Monza 2024.

"Ça arrive, mais c’était probablement une erreur de notre part. Nous avons peut-être eu plus de moments que prévu où nous avons eu envie de nous arracher les cheveux, mais nous restons fidèles à Kimi."

Bradley Lord, directeur de la communication de Mercedes, a également reconnu que la confiance d’Antonelli s’était effondrée en début de saison.

"Malheureusement, avec la suspension arrière modifiée, il a définitivement perdu confiance en la voiture. Et puis, bien sûr, il lui faut du temps pour la reconstruire."

"Les ingrédients sont là, nous vivons des moments très forts. Mais pour l’instant, nous n’arrivons tout simplement pas à tout mettre en œuvre."