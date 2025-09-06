Officiel : Gasly prolonge pour plusieurs saisons avec Alpine F1

Alpine F1 a annoncé ce matin que Pierre Gasly a prolongé son contrat à long terme avec l’équipe, jusqu’à la fin de la saison 2028. Arrivé début 2023, le Français totalisera six saisons au sein de l’écurie à l’issue de cette prolongation.

Cet accord réaffirme d’après le team l’engagement de Gasly envers Alpine et traduit la confiance d’Alpine envers son pilote pour la mener dans la nouvelle ère règlementaire dès 2026, sous la direction de Flavio Briatore et avec le soutien total de Renault Group et son nouveau CEO, François Provost.

En ce jour des cinq ans de la victoire de Gasly à Monza, l’équipe souligne les performances du pilote qui l’ont fait leader en interne, avec déjà deux podiums avec l’équipe au Grand Prix des Pays-Bas 2023 et au Grand Prix de São Paulo 2024.

"Je suis ravi de m’engager à long terme avec Alpine. En tant que Français, piloter pour un constructeur automobile français me rend extrêmement fier" a déclaré Gasly au sujet de cette prolongation.

"Depuis mon arrivée en 2023, j’ai toujours eu le sentiment que cette écurie était idéale pour mon avenir. Le soutien et la confiance de Flavio, l’engagement de François envers le projet Formule 1, ainsi que les équipes d’Enstone ont rendu ce choix évident."

"C’est là que je veux être ces prochaines années pour atteindre notre objectif commun : gagner des courses et des titres mondiaux. Nous sommes tous unis et j’ai hâte de poursuivre cette histoire unique."

Flavio Briatore s’est félicité d’avoir conservé le Français à long terme malgré les incertitudes autour de son équipe, et il en fait le pilier : "Depuis mon retour au sein de l’écurie, j’ai toujours insisté sur l’importance de développer et d’accroître la compétitivité d’Alpine F1."

"Nous nous sommes préparés à la nouvelle ère de la Formule 1 qui s’ouvrira en 2026, et nous avons désormais confirmé notre pilote de pointe pour aller loin dans le futur."

"Pierre a été un atout précieux pour l’équipe durant cette période riche en défis. J’ai été très impressionné par son attitude, son dévouement et son talent, et nous avons hâte de poursuivre ensemble ce projet sur le long terme."