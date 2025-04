Gasly suggère qu’Alpine F1 serait une bonne équipe pour Verstappen en 2026

Pierre Gasly a réitéré ses affirmations stupéfiantes selon lesquelles il pourrait devenir « champion du monde » chez Alpine F1 la saison prochaine, avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur les groupes motopropulseurs.

Le Français a précédemment révélé qu’il pensait que la nouvelle réglementation offrirait d’énormes opportunités pour lui-même et pour l’équipe, qui deviendra une équipe cliente de Mercedes.

L’ancien pilote de F1 Ralf Schumacher attend également beaucoup d’Alpine et a cité l’équipe d’Enstone comme une option potentielle pour Max Verstappen.

Schumacher a reconnu les performances impressionnantes de Gasly, les perspectives d’avenir de l’équipe, mais aussi l’impact et la présence de Flavio Briatore, ce qui le conduit à croire qu’elle pourrait recruter le champion du monde en titre.

Gasly a été interrogé aujourd’hui à Djeddah sur ces propos et ne doute pas des chances d’Alpine en 2026 et reste confiant quant à sa capacité à remporter le titre des pilotes.

"J’ai dit que je pouvais être champion du monde l’année prochaine. Donc oui, je crois qu’Alpine a les atouts pour se battre en tête de grille. A partir de là, vous en tirez les conclusions que vous voulez !"

De là à attirer Max Verstappen ? Gasly sourit mais ne répond pas...

Le pilote français aborde le Grand Prix d’Arabie saoudite ce week-end après une performance impressionnante à Bahreïn, où il s’est qualifié en cinquième position, est parti en quatrième position et a terminé septième.

Il s’agissait de son premier top 10 de la saison, même s’il craint que le circuit de la Corniche de Djeddah ne soit un obstacle pour Alpine, en raison du moteur Renault moins puissant.

"Nous savons que c’est un circuit où les choses pourraient être un peu plus piégeuses et difficiles pour nous, mais en même temps, nous savons avec quoi nous nous battons."

"Nous avons ce que nous avons, et nous devons nous battre avec ce que nous avons. Sur le papier, nous savons que ce circuit est assez sensible à la gestion de l’énergie, mais maintenant, c’est à nous d’essayer d’être aussi compétitifs que possible et, espérons-le, de tirer notre épingle du jeu ce week-end."

Gasly a refusé de critiquer le moteur Renault davantage lorsqu’on lui a demandé quel déficit il générait.

"Vous savez que je ne peux pas répondre à cette question."