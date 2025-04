Aston Martin F1 confirme que Newey se consacre ’à 100 % sur 2026’

Adrian Newey ne va pas travailler sur l’actuelle monoplace chez Aston Martin F1. Alors que certains s’interrogent sur le temps qu’il faudra à l’ingénieur pour montrer ses effets dans l’équipe, c’est son directeur, Andy Cowell, qui confirme que ce ne sera pas le cas, car le Britannique s’est déjà totalement tourné vers le nouveau règlement.

"100% du temps de conception d’Adrian est consacré à 2026, en grande partie sur les outils que nous utilisons plutôt que sur les aspects de performance directe de la voiture de 2025. Mais il est important qu’Adrian comprenne les outils dont nous disposons, la fidélité de ces outils et la précision avec laquelle ils prédisent ce qui va se passer sur le circuit" a déclaré Cowell.

"Il a rejoint l’équipe en mars, ce qui lui a permis de se familiariser avec les règlements et le travail de conception que nous avons effectué au cours des deux mois précédents, et il y a des délais difficiles à respecter pour communiquer les détails de la monocoque et de la transmission."

"Pour qu’une voiture soit prête pour [le test de janvier], il faut que les décisions soient prises un peu plus tôt, et il est clair que tout est nouveau, qu’il n’y a pas d’acquis. Il y a donc beaucoup de travail et Adrian s’est concentré sur ce point."

Cowell révèle que Newey a apprécié sa découverte des infrastructures du Campus : "Adrian s’est montré très élogieux à l’égard du campus, du tunnel dont nous disposons et de la manière dont tout a été mis en place. Il a des idées sur la manière d’améliorer à peu près tout, et c’est ce qu’il y a de bien avec le sens de la compétition d’Adrian."