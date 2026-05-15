Alpine F1 frappe fort : Jason Somerville va rejoindre Enstone

Le marché des transferts techniques continue de s’agiter en Formule 1, avec Alpine sur le point de frapper un nouveau coup d’envergure en interne. L’écurie d’Enstone devrait prochainement officialiser l’arrivée de Jason Somerville, figure reconnue de l’aérodynamique passée par plusieurs structures majeures du paddock, dont Williams et la FIA dernièrement. Une signature qui s’inscrit dans la stratégie de reconstruction et de montée en puissance d’Alpine, désormais focalisée sur le développement de son A526, prometteuse après une saison 2025 difficile.

Selon les rumeurs qui courent depuis l’annonce de son préavis en décembre dernier, Jason Somerville quitte la FIA pour rejoindre Alpine dans un rôle à forte responsabilité au sein de la direction technique. L’ingénieur britannique, passé par plusieurs organisations clés de la Formule 1 moderne, représente un renfort ciblé pour une équipe qui cherche à capitaliser sur sa récente progression au classement et à consolider ses fondations techniques en vue du prochain changement réglementaire.

Ce jeudi mai a marqué la fin de son aventure avec la FIA, une étape qu’il a lui-même officialisée sur son profil LinkedIn. Il y écrivait : "Dernier jour avec la FIA aujourd’hui," avant d’ajouter : "Un immense merci à mes collègues de la FIA, à nos partenaires techniques et aux représentants de la FOM et des équipes de F1 qui ont rendu ces quatre dernières années si fascinantes, agréables et stimulantes !"

L’ingénieur a également laissé entendre qu’une nouvelle étape allait débuter immédiatement, précisant : "Le prochain chapitre commence demain...". Et les rumeurs l’annoncent chez Alpine dans un rôle important au sein de la structure technique.

Ce retour dans une écurie de Formule 1 marque un tournant pour Somerville, absent du milieu des équipes depuis 2017. Avant son passage à la FIA, il avait occupé pendant près de six ans le poste de responsable de l’aérodynamique chez Williams, après des expériences chez Toyota et Lotus, consolidant ainsi un profil très expérimenté dans les domaines clés du développement en soufflerie et en performance aérodynamique.

Du côté d’Alpine, cette arrivée s’inscrit dans une dynamique plus large de reconstruction. L’équipe d’Enstone a pris la décision stratégique de se concentrer très tôt sur son projet 2026, délaissant partiellement le développement de la monoplace 2025. Un choix qui commence déjà à porter ses fruits, puisque l’écurie a dépassé son total de points de la saison précédente après seulement quatre manches disputées cette année.

L’intégration d’un profil comme Somerville apparaît donc comme une étape supplémentaire dans la volonté d’Alpine de stabiliser son organisation technique et de se repositionner durablement dans la hiérarchie de la Formule 1 à l’approche du prochain cycle réglementaire.