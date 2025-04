Hamilton a-t-il perdu confiance en Ferrari ? C’est absurde selon lui !

Lewis Hamilton n’était pas très content de ce qu’il a lu dans la presse italienne et anglaise après le Grand Prix de Chine.

Et il s’en est pris aux consultants qui ont déclaré qu’il perdait déjà confiance en Ferrari.

Alors que le Britannique a expliqué pourquoi il avait été irrégulier jusqu’à présent ce matin à Suzuka, il s’est défendu d’avoir la moindre pensée négative concernant son équipe et son début de collaboration avec elle.

"Je n’ai ressenti aucune frustration ni rien d’autre. C’est comme ça. Bien sûr, nous avons tout vécu cela assez difficilement après la Chine, avec les disqualifications. J’étais à l’usine mercredi et nous avons beaucoup appris, nous gérons les hauts et les bas ensemble, en équipe."

"Évidemment, ce n’est pas ce que tout le monde attendait après avoir travaillé dur pour obtenir un bon résultat lors d’un week-end de course : aucune équipe, aucun ingénieur, aucun mécanicien ne se donne autant de mal pour un tel résultat."

"Je dirais que le plus impressionnant, c’est la façon dont l’équipe a réagi, comment elle a travaillé, comment elle a exploité les données, et la façon dont nous progressons à partir de maintenant, qui est le plus important."

"Alors quand j’ai vu quelqu’un m’envoyer un message avec ce qui se disait dans la presse, me demandant si je perdais confiance en l’équipe, j’ai trouvé ça complètement absurde. J’ai une confiance absolue en cette équipe."

"Il y avait évidemment beaucoup d’engouement en début d’année, et je ne sais pas si quelqu’un s’attendait à ce que nous gagnions dès la première course et que nous remportions un championnat dès notre première année. Ce n’était pas mon attente."

"Je sais que j’arrive dans une nouvelle culture, une nouvelle équipe, et cela va prendre du temps. J’ai passé les deux derniers mois à observer le fonctionnement de l’équipe par rapport aux deux autres équipes pour lesquelles j’ai travaillé."

"Et au cours de la semaine dernière, j’ai pu prendre des notes et identifier les points sur lesquels je pense que nous pouvons nous améliorer, et cela continuera tout au long de l’année, à mesure que nous apprendrons à mieux nous connaître."