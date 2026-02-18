Gasly et Colapinto accélèrent les préparatifs d’Alpine F1 à Bahreïn

La deuxième semaine d’essais de présaison a démarré de manière studieuse pour l’équipe Alpine F1, ce mercredi sur le circuit international de Bahreïn, théâtre des ultimes préparatifs avant l’ouverture du championnat à Melbourne. Sous un soleil omniprésent et des températures oscillant entre 20 et 26 °C, la journée a permis d’accumuler un volume de roulage conséquent avec 121 tours couverts, soit 655 kilomètres, répartis presque équitablement entre Pierre Gasly le matin et Franco Colapinto l’après-midi.

Dans des conditions souvent délicates, notamment lors de la séance matinale marquée par une adhérence limitée, Pierre Gasly a poursuivi le travail d’analyse entamé lors de la première semaine d’essais. Le Français a signé le 14e temps en 1’35’’898, tout en mettant en pratique les enseignements tirés des premières sorties de l’A526, dans un contexte de nouvelle réglementation particulièrement exigeant.

"Après quelques jours pour analyser une première semaine intense d’essais de présaison, c’était agréable de reprendre le volant ce matin pour mettre certains enseignements en pratique. Nous en apprenons vraiment plus chaque fois que nous sommes en piste, tant sur la voiture elle-même, que de mon côté, en découvrant des astuces pour tirer le meilleur de ces monoplaces avec la nouvelle règlementation. La séance matinale est toujours assez piégeuse, surtout avec des températures élevées et un niveau d’adhérence généralement assez faible. J’aime le défi et j’ai hâte de reprendre du service vendredi pour la dernière occasion d’en apprendre autant que possible avant le véritable coup d’envoi de la saison dans quelques semaines à Melbourne."

L’après-midi a ensuite été confié à Franco Colapinto, auteur d’une prestation solide avec le 9e chrono en 1’35’’254 après 60 tours. Une journée riche d’enseignements, qui marque une transition claire entre la phase de découverte des nouveaux systèmes et un travail plus ciblé sur les réglages et le comportement de la monoplace. À deux jours de la fin des essais, l’objectif est désormais clair : affiner le package et arriver à Melbourne avec un maximum de certitudes.

"Nous avons plutôt bien commencé la deuxième semaine d’essais de présaison à Bahreïn, en bouclant 121 tours, répartis presque équitablement entre Pierre ce matin et Franco cet après-midi," commente Steve Nielsen, directeur général.

"La semaine dernière constituait une phase d’apprentissage importante, avec plusieurs défis à relever alors que nous continuons à en apprendre davantage sur l’A526 pour exploiter pleinement notre package complet. Notre semaine fin janvier à Barcelone et notre première semaine ici étaient principalement consacrées à la compréhension des nouveaux systèmes et à l’adaptation à de nouvelles méthodes de travail. Cette fois, l’accent est davantage mis sur la direction des réglages de la voiture tout en permettant aux pilotes de mieux ressentir son comportement dans différentes conditions avant la reprise de la compétition. Beaucoup de travail nous attend avec Franco en piste toute la journée demain, puis Pierre vendredi pour l’ultime journée d’essais avant de basculer pleinement vers Melbourne."