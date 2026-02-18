Une ’journée très intéressante’ pour Haas F1 malgré quelques problèmes

Haas F1 n’a pas atteint la première partie du classement ce jour, contrairement à la semaine dernière, mais le roulage de la VF-26 à Bahreïn était positif. Esteban Ocon a bouclé 65 tours dans la matinée et se disait satisfait après en avoir terminé pour sa journée.

Le pilote français espérait ensuite voir Oliver Bearman progresser pour régler des problèmes et continuer à chercher de la performance en fin de journée, et il a expliqué en quoi l’équipe américaine a déjà progressé.

"C’était une matinée intéressante. C’est la deuxième semaine et on a eu quelques jours pour réfléchir sur les choses et comment les améliorer. Plusieurs choses sont meilleures, on a une bonne direction de travail, encore quelques petits problèmes mais c’était productif" a déclaré Ocon.

"Ollie va régler le reste des problèmes aujourd’hui, on va voir comment il s’en sort, je vais suivre cela depuis les bureaux avec les ingénieurs. Le soleil va tomber, les températures vont baisser et normalement les chronos avec elles."

Ocon est convaincu que le moteur a bien progressé, et il révèle que l’exploitation est désormais bien plus facile pour Haas, car l’équipe comprend mieux le V6 hybride Ferrari, mais il révèle que la monoplace a encore quelques secrets pour son team.

"Sur le côté du moteur, ça a été un bon pas en avant. On comprend bien plus un grand nombre de choses, c’est bien plus facile de l’utiliser qu’à Barcelone. Du côté de la voiture, il reste du travail pour mieux la comprendre et mieux l’exploiter, notamment avec des pneus neufs."

Bearman a donc pris le relais cet après-midi et a effectué 42 tours, ce qui conclut une autre journée productive pour Haas avec plus de 100 boucles du circuit de Bahreïn, et aucun problème mécanique majeur.

"Cet après-midi a été un peu plus perturbé, car nous avons eu un petit problème avec la voiture. Nous voulions nous assurer qu’il était résolu avant de repartir, ce qui nous a fait perdre un peu de temps" a ainsi noté le Britannique.

"En passant en revue les différents points, nous avons bien sûr manqué un peu de temps de piste, mais cela signifie que nous aurons plus de pneus pour le reste des essais. Nous avons appris quelque chose d’incroyablement important aujourd’hui, c’est donc la principale leçon à retenir. J’ai hâte de m’appuyer là-dessus demain lorsque nous reprendrons la piste."

Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe, a fait un bilan rassurant de cette journée, en dépit des petits problèmes rencontrés par Bearman durant l’après-midi : "Esteban et Ollie étaient tous les deux au volant, ce fut donc une journée d’essais très intéressante."

"Nous avons bien réagi à beaucoup de choses que nous avons apprises aujourd’hui sur la voiture, et nous avons en fait beaucoup appris. Nous avons une idée assez claire de ce que nous devons faire pour améliorer la voiture, ce qui est une bonne chose."

"D’autres points positifs concernent le moteur, la gestion de l’énergie, etc. Des aspects tels que le déploiement et la maniabilité ont été améliorés par rapport aux essais de la semaine dernière. Je pense que cela fait partie du développement continu, tout comme l’apprentissage qui découle de ces séances."

"Dans l’ensemble, nous avons beaucoup appris sur notre voiture aujourd’hui. Même si nous avons passé un peu de temps dans le garage cet après-midi, les gars ont identifié les problèmes, travaillé à les résoudre, puis se sont concentrés sur la direction à prendre. Ça a été très positif et très utile."