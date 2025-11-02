Gasly : C’est devenu une course contre soi-même chez Alpine

Pierre Gasly n’a pas caché son abattement après un nouveau week-end difficile pour Alpine F1, estimant que l’écart entre son équipe et le reste du peloton ne cesse de se creuser à mesure que la saison se rapproche de sa fin.

Le pilote français reconnaît que la situation actuelle est difficile à vivre, d’autant plus que les progrès entrevus en début d’année semblent aujourd’hui bien loin.

"Je me demande comment on a réussi à se battre avec certaines voitures en début de saison," s’interroge Gasly, lucide.

"Mais quand on voit Oliver Bearman en quatrième position au Mexique... À un moment cette année, j’étais capable de me battre là-haut, mais aujourd’hui, c’est juste très, très loin de ça."

Malgré la frustration, le Français appelle son équipe à rester soudée dans cette période compliquée.

"Je pense qu’il faut juste qu’on reste unis encore quatre week-ends, et ensuite on pourra se concentrer sur quelque chose d’un peu plus positif pour nous. Parce que, je dois le dire, c’est juste douloureux en ce moment."

Les difficultés de l’écurie d’Enstone ne sont pas nouvelles : l’A525 manque clairement de rythme, et il faut désormais des circonstances exceptionnelles pour espérer entrer dans les points. Gasly l’admet volontiers, sans l’aide d’une météo capricieuse, Alpine n’a plus les moyens de se battre à la régulière.

"Je suis motivé, mais je ne prends pas de plaisir à être dernier et à ne me battre contre personne. C’est une course contre soi-même, et même là, j’ai le sentiment qu’on n’exploite pas totalement le potentiel de la voiture."

Gasly estime qu’Alpine a encore laissé beaucoup de temps en piste, preuve d’un ensemble qui manque de cohérence autant que de performance.

"Si je repense au Mexique, je ne suis pas pleinement satisfait parce que j’ai l’impression qu’on a laissé dix, quinze secondes sur la table. Ce n’est vraiment pas agréable. Pourquoi a-t-on fait un si long premier relais en tendres alors que nous savons que notre F1 dégrade énormément ses pneus. Ce sont des choses qu’il faut éviter, donc il faudra revoir cela."

Face à cette impasse technique, Gasly espère que la pluie viendra redistribuer les cartes lors du prochain Grand Prix, à Interlagos. Un peu comme en 2024 où il avait pu aider Alpine à signer un double podium avec Esteban Ocon.

"En ce moment, ça fait un moment qu’on n’a pas eu de pluie, donc je serais clairement partant pour un week-end un peu plus mouvementé, avec un peu plus d’action sous la pluie au Brésil."