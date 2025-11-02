Steiner explique pourquoi il voit Ferrari terminer deuxième chez les constructeurs

Günther Steiner estime que le duo de pilotes de Ferrari aidera l’écurie italienne dans sa quête pour terminer deuxième du championnat des constructeurs. La Scuderia a actuellement une avance d’un point sur Mercedes F1 au classement des constructeurs, tandis que Red Bull n’est qu’à dix points.

La solide performance de Charles Leclerc, qui a terminé deuxième au Grand Prix de Mexico, a permis à Ferrari de reprendre la deuxième place au championnat, et l’ancien directeur de Haas pense que l’équipe composée de Leclerc et de Lewis Hamilton fera la différence dans cette lutte serrée.

"Je pense Ferrari. Pourquoi ? Parce qu’ils ont le meilleur duo de pilotes" a déclaré Steiner dans le podcast Red Flags. "Mercedes a une bonne paire, mais avec un débutant. On ne peut pas être injuste envers Kimi Antonelli, mais à la fin, c’est un rookie. Chez Red Bull, normalement, il n’y a qu’un seul gars qui marque des points."

Steiner a pris la défense de George Russell, qui s’est agacé de la réticence de Mercedes à appliquer des consignes : "Ce n’est pas un signe de problème. Je veux dire, que pouvait-il faire d’autre ? Et je pense qu’il avait raison, en fait. Il a dit ’j’ai usé mes pneus en essayant de dépasser mon coéquipier. Il ne me restait plus rien’."

"C’était assez évident ce qui s’est passé là, mais je ne pense pas qu’il perde confiance. Il a dit ’voilà ce que je veux faire’. Ils ne l’ont pas laissé faire et George a dit, ’je cours pour l’équipe, mais si l’équipe ne fait pas ce qu’il faut pour finir deuxième du championnat du monde, que puis-je faire ?’"

"Il n’a pas à se blâmer, il a dit qu’il ne pouvait pas garantir qu’il dépasserait les autres. Mais il se disait ’je suis plus rapide’. Et puis il n’était plus plus rapide. Après cinq tours à essayer de dépasser ton coéquipier, il a cramé tes freins et ses pneus."

Plus loin dans le classement, quatre équipes se tiennent en 12 points après la belle moisson de points de Haas au Mexique. Steiner estime que cette lutte particulière est bien plus difficile à prédire, car un résultat correct peut tout changer.

"Il suffit d’avoir une course chanceuse. Même pas chanceuse, juste bien exécutée, comme Ollie l’a fait au Mexique, et tu passes devant eux. Mais ça peut être n’importe qui. Je ne prendrais pas la performance du Mexique comme référence pour les autres courses. Le Mexique est une exception à cause de l’altitude."

"Aston Martin a des difficultés, mais ensuite ils vont sur certains circuits où ils marquent une tonne de points en une seule course. C’était sorti de nulle part. Personne n’a compris pourquoi. C’est très irrégulier. Racing Bulls semble plutôt solide à la sixième place, mais ils n’arrivent à rien en ce moment."