Red Bull ’n’avait pas conscience’ de mon handicap sans les évolutions

Yuki Tsunoda espère pouvoir reprendre sa saison sur des bases solides, après s’être rapproché de Max Verstappen en performance pure lors des GP de Belgique et de Hongrie. Le pilote Red Bull veut confirmer le mieux qu’il a montré récemment.

Selon lui, c’est l’arrivée des évolutions qui a tout changé, même si ce n’est pas la première fois qu’il a les mêmes pièces que son équipier, car la RB21 était bien meilleure après cela.

"La pause estivale était bonne, je suis retourné à Tokyo, puis en Grèce en camp d’entraînement. J’ai mélangé détente et entraînement, et je suis ressourcé, prêt à me battre et plus fort pour la deuxième partie de la saison" a déclaré Tsunoda.

"Je vais continuer à faire ce que je fais, surtout comme les deux dernières courses, ça allait mieux après avoir eu les évolutions. Je n’ai pas besoin de faire les choses différemment, mais dans le même temps, la deuxième moitié de saison sera cruciale pour moi donc je dois tout mettre bout à bout et marquer des points plus régulièrement."

Selon le Japonais, Red Bull n’avait pas conscience de l’importance des nouvelles pièces sur la performance globale de sa voiture : "Je dois absolument faire mieux. Mais en fait, les deux dernières courses avant la pause estivale m’ont un peu aidé."

"Ils n’ont probablement pas vraiment pris conscience, surtout Helmut, de la différence entre Max et moi en termes de performances globales. Dès qu’ils ont introduit cela, mon rythme s’est soudainement amélioré. En Hongrie, la différence entre Max et moi était très faible depuis les essais, ce qui montre qu’il y a peut-être un certain potentiel."

"Je dois simplement continuer à faire ce que je fais, mais en même temps, je dois tout mettre en place tout au long de la semaine. Je ne peux pas me contenter de compter sur mon rythme, je dois marquer des points."

"En termes de temps, nous nous sommes mis d’accord sur le temps que nous recherchons, afin que je puisse montrer de bonnes performances et qu’ils puissent ensuite décider du type de contrat qu’ils veulent pour l’année prochaine" poursuit-il, avant de donner ses objectifs pour la fin d’année, en vue de sa titularisation.

"Marquer des points, c’est le principal. C’est tout, ça fait longtemps que je n’ai pas marqué de points, mais même sans en marquer j’ai quand même pu voir que j’allais dans la bonne direction, surtout les deux dernières courses avant la pause. Je veux prouver que je suis toujours là, mais on a besoin de points et c’est ce que je veux pour la fin de saison."